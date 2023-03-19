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    Одержит ли Кейси О’Нилл десятую победу кряду?

    Майя — О’Нилл. Прогноз (к. 1.58) и ставки на бой, UFC 286, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Майя — О’Нилл
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    Дженнифер Майя
    19 марта состоится бой в рамках турнира UFC 286 между Дженнифер Майей и Кейси О’Нилл в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 00:40 мск. Майя — О’Нилл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дженифер Майя

    Дженнифер на данный момент занимает восьмую строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC. К этой встрече она подходит после победы судейским решением над Мариной Мороз.

    Еще 3 года назад Майя дралась за титул с Валентиной Шевченко, но уступила ей по итогам пяти раундов. Как раз, после того проигрыша бразильянка начала выступать нестабильно.

    В четырех предыдущих встречах у нее 2 поражения и 2 победы. Но складывается впечатление, что свой пик она уже прошла и лучше точно не станет.

    Вероятнее всего, в топ-5 при нынешней конкуренции попасть Майе уже не удастся, и сейчас руководство промоушена будет устраивать ей проверки на прочность с проспектами дивизиона.

    Кейси О’Нилл

    Кейси является восходящей звездой женского наилегчайшего дивизиона UFC. В самой сильной лиге мира шотландка провела 4 поединка.

    Троих из четырех предыдущих соперниц О’Нилл удосрочила. Решением она победила в своем последнем поединке против Роксанны Модаффери, которая шла на серии из нескольких поражений кряду.

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    • Кейси предпочитает вести свои бои в довольно высоком темпе. Она всегда ищет возможность досрочного финиша, так как не любит затягивать встречи до судейского решения.

    Пока что О’Нилл не потерпела в карьере ни одного поражения. Сейчас в ее активе 9 побед в смешанных единоборствах. С психологической точки зрения очередной успех над бывшим претендентом может ей придать немало уверенности.

    Прогноз и ставка

    Кейси О’Нилл, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этой встрече. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.58, а на успех Дженнифер Майи дают коэффициент 2.45.

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    Для шотландки это очень важный поединок. Успех во встрече с Майей позволит Кейси ворваться в топ-10. Бразильянка в последнее время не впечатляет своими выступлениями.

    В свои 34 Майя начинает сдавать физически и зачастую отдает соперницам концовки боев. Так что у более молодой и голодной шотландки есть все шансы на юбилейную десятую викторию. Ставка: победа Кейси О’Нилл с коэффициентом 1.58.

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    Майя — О’Нилл: прогноз, ставка (1.58), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Кейси О’Нилл десятую победу кряду?
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