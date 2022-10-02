В ночь с 1 на 2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Маккензи Дерн и Янь Сяонань в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Дерн — Сяонань: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маккензи Дерн

Маккензи уже давно прокладывает себе дорогу к титульному поединку. Сейчас она занимает пятую строчку в рейтинге и к данной встрече она подходит после победы судейским решением над Тишей Торрес.

Стоит отметить, что ранее Дерн шла на серии из четырех выигранных боев кряду. Однако ее винстрик остановила Марина Родригез.

То поражение Маккензи уже закрыла, и теперь ей придется вновь доказывать свое право, на что-то большее, чем топ-5 рейтинга.

Вероятнее всего, Дерн в предстоящем поединке сделает ставку на борьбу. За последнее время она одержала несколько ярких побед сабмишнами.

Янь Сяонань

Китаянка сейчас располагается на шестой строчке рейтинга в женском минимальном весе. Впрочем, к ее нахождению в топе есть некоторые вопросы.

Пожалуй, главным аргументом является тот факт, что из числа побед над серьезными соперницами в ее активе успех только во встрече с Анджелой Хилл.

Другим топовым бойцам вроде Карлы Эспарзы или Марины Родригез китаянка проиграла. Сяонань по своей базе является представителем БЖЖ и ушу.

Однако при этом Янь выиграла за свою карьеру сабмишном только один раз. Вероятнее всего, в предстоящем бою она будет драться в стойке.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Маккензи Дерн. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.42. На успех Сяонань дают коэффициентом 2.97.

Маккензи является более опытным бойцом. За свою карьеру она сумела победить несколько топовых соперниц, чего уж точно нельзя сказать про Сяонань.

Очевидно, что Дерн с первых секунд будет идти в партер. Возникает вопрос о том, а как быстро она сумеет перевести на канвас Сяонань? Янь в борьбе явно уступает Маккензи. Есть вероятность, что бразильянка завершит эту встречу досрочно в свою пользу. Ставка: победа Маккензи Дерн сабмишном за 2.08.