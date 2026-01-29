«Громобойцы» склонят чашу весов в свою сторону?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 30 января. Начало встречи — в 05:30 по мск.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» улучшила положение в Западной конференции, поднявшись на 6 место, баскетболисты из Миннеаполиса одержали 29 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: «Лесные волки» одержали гостевую победу над «Далласом» (118:105). Ключевую роль в победе «Миннесоты» сыграл Джулиус Рэндл, форвард отправил в кольцо 31 очко.

Не сыграют: Под вопросом участие лидера «лесных волков» Энтони Эдвардса, у которого врачи диагностировали травму ноги. Из-за травмы спины в лазарете команды находится Леонард Миллер.

Состояние команды: Победная серия «Миннесоты» составляет два матча, «Тимбервулвз» на своей арене также переиграла «Голден Стэйт» (108:83).

«Оклахома»

Турнирная таблица: В Западной конференции «громовержцы» занимают первое место, «Оклахома» в 48 матчах одержала 38 побед и потерпела 10 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» на домашней арене нанесла поражение «Нью-Орлеану» (104:95). Ключевую роль в поединке сыграл Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 29 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: Из-за травм из строя команды «Оклахомы» выбыли Карузо, Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Оклахомы», которая состояла из двух матчей, «Тандер» ранее проиграл в матчах против «Торонто» (101:103) и «Индианы» (114:117).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне соперники обменялись победами

«Миннесота» выиграла у «Оклахомы» (112:107)

«Оклахома» нанесла поражение «Миннесоте» (113:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Миннесоты» — 2.80.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Счет в личной серии «громобойцев» и «лесных волков» — равный (1:1). Однако, «Миннесота» сейчас испытывает серьезные проблемы с составом, отсутствие Эдвардса может отразиться на итоговом результате. Наш выбор — «Оклахома» одержит победу.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-8.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.