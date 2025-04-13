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    Зацепится ли «Мемфис» за плей-офф?

    Мемфис — Даллас. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Даллас»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 13 апреля. Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Апреля 2025 года

    Мемфис

  • НБА
    •  Мемфис 22:30 Даллас

    Даллас

  • НБА
    •

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 47 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Мемфис» потерпел новое поражение на финише регулярного чемпионата, проиграв «Денверу» (109:117).

    Мемфис — Даллас: коэффициенты букмекеров

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  • 1.4816.002.92Бонус$1500
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    Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Мемфис» также уступил в поединке против «Миннесоты» (125:141).

    «Даллас»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 10 место, одержав 39 побед и потерпев 42 поражения.

    Последние матчи: «Даллас» прервал проигрышную серию из трёх матчей, выиграв у «Торонто» (124:102). Вклад в победу техасцев внёс Энтони Дэвис, который чуть квадрпул-дабл не собрал: 23 очка, 13 подборов, 10 передач и 7 блок-шотов.

    Не сыграют: В лазарете техасских ковбоев находятся Спенсер Динвидди и Кайри Ирвинг, оба баскетболиста травмировали колено.

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    Состояние команды: «Маверикс» ранее проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:112), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:135, 91:114).

    Статистика для ставок

    • «Мемфис» проиграл во втором матче подряд

    • «Даллас» прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • В этом сезоне «Мемфис» дважды выиграл у «Далласа» (122:111, 119:104)

    • В этом сезоне «Даллас» выиграл у «Мемфиса» (121:116)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Далласа» — 2.80.

    ТБ 234.5 и ТБ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Обе команды находятся в зоне плей-ин и ниже не опустятся в турнирной таблицы. Если «Даллас» точно стартует в мини-турнире за выход в плей-офф, то у «Мемфиса» есть шансы выйти в 1/8 финала напрямую, если выиграют у «Далласа», а «Миннесота» в параллельном матче потерпит фиаско. Ставим на победу «гризли».

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Мемфис — Даллас?

    Матч Мемфис — Даллас состоится 13 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Мемфис — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Мемфиса» (-7.5).

    Какую сделать ставку на матч Мемфис — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Мемфиса» (-7.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мемфис — Даллас?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Мемфис — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Далласа» — 2.80.

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