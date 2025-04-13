Мемфис
Даллас
«Мемфис»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 47 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: «Мемфис» потерпел новое поражение на финише регулярного чемпионата, проиграв «Денверу» (109:117).
Мемфис — Даллас: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк
Состояние команды: «Мемфис» также уступил в поединке против «Миннесоты» (125:141).
«Даллас»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 10 место, одержав 39 побед и потерпев 42 поражения.
Последние матчи: «Даллас» прервал проигрышную серию из трёх матчей, выиграв у «Торонто» (124:102). Вклад в победу техасцев внёс Энтони Дэвис, который чуть квадрпул-дабл не собрал: 23 очка, 13 подборов, 10 передач и 7 блок-шотов.
Не сыграют: В лазарете техасских ковбоев находятся Спенсер Динвидди и Кайри Ирвинг, оба баскетболиста травмировали колено.
Состояние команды: «Маверикс» ранее проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:112), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:135, 91:114).
Статистика для ставок
- «Мемфис» проиграл во втором матче подряд
- «Даллас» прервал трёхматчевую проигрышную серию
- В этом сезоне «Мемфис» дважды выиграл у «Далласа» (122:111, 119:104)
- В этом сезоне «Даллас» выиграл у «Мемфиса» (121:116)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Далласа» — 2.80.
ТБ 234.5 и ТБ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Обе команды находятся в зоне плей-ин и ниже не опустятся в турнирной таблицы. Если «Даллас» точно стартует в мини-турнире за выход в плей-офф, то у «Мемфиса» есть шансы выйти в 1/8 финала напрямую, если выиграют у «Далласа», а «Миннесота» в параллельном матче потерпит фиаско. Ставим на победу «гризли».
Ставка: Фора «Мемфиса» (-7.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.