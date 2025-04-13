В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 13 апреля. Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 47 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Мемфис» потерпел новое поражение на финише регулярного чемпионата, проиграв «Денверу» (109:117).

Мемфис — Даллас: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.4816.002.92Бонус$1500

Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Мемфис» также уступил в поединке против «Миннесоты» (125:141).

«Даллас»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 10 место, одержав 39 побед и потерпев 42 поражения.

Последние матчи: «Даллас» прервал проигрышную серию из трёх матчей, выиграв у «Торонто» (124:102). Вклад в победу техасцев внёс Энтони Дэвис, который чуть квадрпул-дабл не собрал: 23 очка, 13 подборов, 10 передач и 7 блок-шотов.

Не сыграют: В лазарете техасских ковбоев находятся Спенсер Динвидди и Кайри Ирвинг, оба баскетболиста травмировали колено.

Состояние команды: «Маверикс» ранее проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:112), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:135, 91:114).

Статистика для ставок

«Мемфис» проиграл во втором матче подряд

«Даллас» прервал трёхматчевую проигрышную серию

В этом сезоне «Мемфис» дважды выиграл у «Далласа» (122:111, 119:104)

В этом сезоне «Даллас» выиграл у «Мемфиса» (121:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Далласа» — 2.80.

ТБ 234.5 и ТБ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды находятся в зоне плей-ин и ниже не опустятся в турнирной таблицы. Если «Даллас» точно стартует в мини-турнире за выход в плей-офф, то у «Мемфиса» есть шансы выйти в 1/8 финала напрямую, если выиграют у «Далласа», а «Миннесота» в параллельном матче потерпит фиаско. Ставим на победу «гризли».

Ставка: Фора «Мемфиса» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.