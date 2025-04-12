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    Обеспечат ли «лесные волки» место в плей-офф?

    Миннесота — Бруклин. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Бруклин»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 12 апреля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Бруклин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Миннесота» занимает 9 место, одержав 47 побед и потерпев 33 поражения, «лесные волки» пока проходят в плей-офф, но балансируют над зоной плей-ин.

    Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «Миннесота» в гостях одержала победу над «Мемфисом» (141:125). В составе победителей результативностью отметился Энтони Эдвардс, набрав 44 очка.

    Не сыграют: У команды сейчас нет травмированных игроков.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах техасцы смогли выиграть у «Филадельфии» (114:109), «Бруклина» (105:90), «Денвера» (140:139).

    «Бруклин»

    Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 12 место, одержав 26 побед и потерпев 54 поражения, «сети» лишились всех шансов на проход в плей-ин и плей-офф розыгрыша.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата баскетболисты «Бруклина» потерпели фиаско в матче против «Атланты» (109:133).

    Не сыграют: На арену не выйдут два защитника: Де'Энтони Мелтон (травма колена), Кэмерон Томас (травма подколенного сухожилия).

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    Состояние команды: В последних матчах у «Бруклина» две победы над «Нью-Орлеаном» (119:114) и «Далласом» (113:109).

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» одержала четыре победы в пяти матчах

    • «Бруклин» лишился шансов на выход в плей-ин

    • В последних встречах «лесные волки» трижды обыгрывали нью-йоркцев (105:90, 101:86, 96:94)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. На победу «Бруклина» — 11.00.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Ранее «Бруклин» трижды уступил «лесным волкам», если Миннесота победит в четвёртый раз, при удачном раскладе команда может попасть в плей-офф. Так что баскетболисты сделают всё возможное, чтобы им воспользоваться.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-18.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Бруклина» и «Миннесоты» забросили друг другу 195 очков.

    Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Миннесота — Бруклин?

    Матч Миннесота — Бруклин состоится 12 апреля 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Миннесота — Бруклин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Миннесоты» (-18.5).

    Какую сделать ставку на матч Миннесота — Бруклин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Миннесоты» (-18.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Бруклин?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Бруклин?

    Коэффициенты букмекеров: : «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. На победу «Бруклина» — 11.00.

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