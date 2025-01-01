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    Справится ли «Лейкерс» с лидером Восточной конференции?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд»
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    Леброн Джеймс с мячом
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 1 января. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Января 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:00 Кливленд

    Кливленд

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6 место при 18 победах и 13 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче против «Сакраменто» (132:122). Вклад в победу «озёрников» внёс Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 15 подборов.

    Не сыграют: Из-за травмы ноги в лазарете команды находится Джарред Вандербилт. Из-за болезни игру может пропустить лидер «озёрников» Леброн Джеймс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал четыре победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Сакраменто» (103:99, 113:100) и «Голден Стэйт» (115:113).

    «Кливленд»

    Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кавалеристы» одержали 27 побед и потерпели 4 поражения.

    Последние матчи: «Кавалеристы» продолжают побеждать в регулярном чемпионате национальной баскетбольной ассоциации, выиграв у «Денвера» (149:135). Вклад в победу команды из штата Огайо внёс Донован Митчелл, набрав 33 очка.

    Не сыграют: С травмой плеча в лазарете команды из штата Огайо находится форвард Исаак Окоро.

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    Состояние команды: Выигрышная серия «Кливленда» составляет шесть матчей. Лидер Восточной конференции переиграл также «Юту» (124:113), «Филадельфию» (126:99), «Милуоки» (124:101), «Бруклин» (130:101) и «Вашингтон» (115:105).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал четыре победы в последних пяти матчах

    • Победная серия «Кливленда» составляет 6 матчей

    • В этом сезоне «Лейкерс» проиграл «Кливленду» (110:134)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.32.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Кливленд» уже знает как обыгрывать «Лос-Анджелес Лейкерс». Есть большая вероятность, что «кавалеристы» добьются успеха вновь.

    Ставка: Победа «Кливленда» с форой (-4) с коэффициентом 2.06.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Лейкерс» с лидером Восточной конференции?
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