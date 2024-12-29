В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 29 декабря. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6 место при 17 победах и 13 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче против «Голден Стэйт» (115:113). Вклад в победу «озёрников» внёс Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл: 31 очко и 10 передач.

Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги). Под вопросом участие Энтони Дэвис и Д'Анджело Расселла, у которых травмированы лодыжка и пальца соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал четыре победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Сакраменто» (103:99, 113:100) и «Мемфис» (116:110).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 18 поражений.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Детройта» (113:114).

Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча. Под вопросом участие Домантаса Сабониса, форвард калифорнийцев пропустит может пропустить игру из-за болезни.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» потерпел пять поражений. В проигрышную серию калифорнийцев входят матчи против «Индианы» (95:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:103, 100:113) и «Денвера» (129:130).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал четыре победы в последних пяти матчах

Проигрышная серия «Сакраменто» составляет 5 матчей

В этом сезоне «Лейкерс» трижды обыграл «Сакраменто» (131:127, 113:100, 103:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Сакраменто» — 1.97.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уже знает как обыгрывать «Сакраменто». Есть большая вероятность, что «озёрники» добьются успеха вновь.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.