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    «Лейкерс» добьется успеха в предстоящей игре?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 29 декабря. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6 место при 17 победах и 13 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче против «Голден Стэйт» (115:113). Вклад в победу «озёрников» внёс Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл: 31 очко и 10 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги). Под вопросом участие Энтони Дэвис и Д'Анджело Расселла, у которых травмированы лодыжка и пальца соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал четыре победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Сакраменто» (103:99, 113:100) и «Мемфис» (116:110).

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 18 поражений.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Детройта» (113:114).

    Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча. Под вопросом участие Домантаса Сабониса, форвард калифорнийцев пропустит может пропустить игру из-за болезни.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» потерпел пять поражений. В проигрышную серию калифорнийцев входят матчи против «Индианы» (95:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:103, 100:113) и «Денвера» (129:130).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал четыре победы в последних пяти матчах

    • Проигрышная серия «Сакраменто» составляет 5 матчей

    • В этом сезоне «Лейкерс» трижды обыграл «Сакраменто» (131:127, 113:100, 103:99)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Сакраменто» — 1.97.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уже знает как обыгрывать «Сакраменто». Есть большая вероятность, что «озёрники» добьются успеха вновь.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» добьется успеха в предстоящей игре?
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