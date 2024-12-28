В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арена» 28 декабря. Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта»

Турнирная таблица: После 31 сыгранного матча «Атланта» занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ястребы» одержали 16 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Атланта» продолжает побеждать в домашней серии игр, на этот раз был обыгран «Чикаго» (141:133). В составе победителей результативностью отметился Джален Джонсон, оформив дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов.

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Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, в лазарете команды также находится Ониека Оконгву, у которого травмировано колено. Под вопросом участие Богдана Богдановича, у которого врачи диагностировали травму ноги.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Атланта» выдаёт победную серию из двух матчей. Помимо удачной игры против «Чикаго» (141:133), «Хокс» добился победы в матче с «Миннесотой» (117:104).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 6 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Огненные» одержали 15 побед и потерпели 13 поражений.

Последние матчи: «Майами» одержал тяжёлую победу в выездной встрече против «Орландо» (89:88). В составе хитовцев отличился Тайлер Хирро, который набрал в матче 20 очков.

Не сыграют: В предстоящем матче с «Атлантой» своей команде из-за травмы ахилла не сможет помочь защитник Дрю Смит.

Состояние команды: В последних двух матчей «Майами» одержал победу, переиграв «Орландо» (89:88) и «Бруклин» (110:95).

Статистика для ставок

Победная серия «Майами» состоит из двух матчей

Победная серия «Атланты» состоит из двух матчей

В этом сезоне «Майами» и «Атланта» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Майами» — 2.35.

ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Майами» и «Атланта» набрали ход в последних матчах регулярного чемпионата. Не исключаем вероятности того, что обе команды дадут бой друг другу.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 226 с коэффициентом 1.83.