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    «Атланта» — «Майами». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Майами»
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    «Милуоки» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арена» 28 декабря. Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Декабря 2024 года

    Атланта

  • НБА
    •  Атланта 23:00 Майами

    Майами

  • Майами
    •

    «Атланта»

    Турнирная таблица: После 31 сыгранного матча «Атланта» занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ястребы» одержали 16 побед и потерпели 15 поражений.

    Последние матчи: «Атланта» продолжает побеждать в домашней серии игр, на этот раз был обыгран «Чикаго» (141:133). В составе победителей результативностью отметился Джален Джонсон, оформив дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов.

    Атланта — Майами: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, в лазарете команды также находится Ониека Оконгву, у которого травмировано колено. Под вопросом участие Богдана Богдановича, у которого врачи диагностировали травму ноги.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Атланта» выдаёт победную серию из двух матчей. Помимо удачной игры против «Чикаго» (141:133), «Хокс» добился победы в матче с «Миннесотой» (117:104).

    «Майами»

    Турнирная таблица: «Майами» занимает 6 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Огненные» одержали 15 побед и потерпели 13 поражений.

    Последние матчи: «Майами» одержал тяжёлую победу в выездной встрече против «Орландо» (89:88). В составе хитовцев отличился Тайлер Хирро, который набрал в матче 20 очков.

    Не сыграют: В предстоящем матче с «Атлантой» своей команде из-за травмы ахилла не сможет помочь защитник Дрю Смит.

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    Состояние команды: В последних двух матчей «Майами» одержал победу, переиграв «Орландо» (89:88) и «Бруклин» (110:95).

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Майами» состоит из двух матчей

    • Победная серия «Атланты» состоит из двух матчей

    • В этом сезоне «Майами» и «Атланта» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Майами» — 2.35.

    ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Майами» и «Атланта» набрали ход в последних матчах регулярного чемпионата. Не исключаем вероятности того, что обе команды дадут бой друг другу.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 226 с коэффициентом 1.83.

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