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    Перевесит ли «Милуоки» чашу весов в свою пользу?

    «Милуоки» — «Бруклин». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бруклин»
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    «Милуоки» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 27 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2024 года

    Милуоки

  • НБА
    •  Милуоки 04:00 Бруклин

    Бруклин

  • НБА
    •

    «Милуоки»

    Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Висконсин закрепились на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Милуоки» имеет положительный баланс игр: 16 побед и 12 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Милуоки» добился победы в матче против «Чикаго» (112:91). Ключевую роль в поединке сыграл Брук Лопес, центровой набрал 21 очко.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «баксы» одержали четыре победы.

    «Бруклин»

    Турнирная таблица: Нью-йоркцы потеряли две строчки в турнирной таблице Восточной конференции, заняв 11 место. «Бруклин» в 29 матчах одержали 11 побед и потерпели 18 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре «Бруклин» потерпел фиаско в матче против «Майами» (95:110).

    Не сыграют: С травмой ноги в лазарете команды находится Боян Богданович, у Де'Энтони Мелтон травмировано колено.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «сети» потерпели четыре поражения.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» занимает 5 место в Восточной конференции

    • «Бруклин» проиграл во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Бруклин» и «Милуоки» обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Бруклина» — 3.84.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: В предыдущих двух очных встречах баскетболисты «Чикаго» и «Милуоки» забросили 231 и 217 очков. Так что в предстоящей игре стоит ожидать открытого и результативного баскетбола.

    Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: «Милуоки» сейчас на ходу, в команде нет травмированных игроков. К тому же баскетболисты из Висконсина одержали две победы подряд. Ставим на победу «баксов».

    Ставка: Победа «Милуоки» с форой (-8.5) с коэффициентом 1.86.

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    «Милуоки» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Перевесит ли «Милуоки» чашу весов в свою пользу?
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