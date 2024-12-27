Милуоки
Бруклин
«Милуоки»
Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Висконсин закрепились на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Милуоки» имеет положительный баланс игр: 16 побед и 12 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Милуоки» добился победы в матче против «Чикаго» (112:91). Ключевую роль в поединке сыграл Брук Лопес, центровой набрал 21 очко.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «баксы» одержали четыре победы.
«Бруклин»
Турнирная таблица: Нью-йоркцы потеряли две строчки в турнирной таблице Восточной конференции, заняв 11 место. «Бруклин» в 29 матчах одержали 11 побед и потерпели 18 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре «Бруклин» потерпел фиаско в матче против «Майами» (95:110).
Не сыграют: С травмой ноги в лазарете команды находится Боян Богданович, у Де'Энтони Мелтон травмировано колено.
Состояние команды: В последних пяти матчах «сети» потерпели четыре поражения.
Статистика для ставок
- «Милуоки» занимает 5 место в Восточной конференции
- «Бруклин» проиграл во втором матче подряд
- В этом сезоне «Бруклин» и «Милуоки» обменялись победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Бруклина» — 3.84.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: В предыдущих двух очных встречах баскетболисты «Чикаго» и «Милуоки» забросили 231 и 217 очков. Так что в предстоящей игре стоит ожидать открытого и результативного баскетбола.
Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.93.
Прогноз: «Милуоки» сейчас на ходу, в команде нет травмированных игроков. К тому же баскетболисты из Висконсина одержали две победы подряд. Ставим на победу «баксов».
Ставка: Победа «Милуоки» с форой (-8.5) с коэффициентом 1.86.