«Чикаго»
Турнирная таблица: После 16 сыгранных матчей «Чикаго» расположился на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 6 побед и потерпев 10 поражений.
Последние матчи: «Чикаго» со знаком минус провёл игру против «Милуоки» (106:122).
Не сыграют: С травмой запястья из строя выбыл защитник Лонзо Болл.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Чикаго» одержали две победы.
«Атланта»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 6 место, одержав 7 побед и потерпев 9 поражений.
Последние матчи: «Атланта» потерпела разгромное поражение в гостевой встрече против «Голден Стэйт» (97:120).
Не сыграют: «Атланте» не смогут помочь Сет Ланди (травма лодыжки) и Коди Зеллер (личные причины). От травмы спины восстановился Доминик Барлоу.
Состояние команды: «Атланта» достойно отсыпала Джейлену Джонсону. Баскетболист в блийшие 5 лет заработает 150 млн долларов.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Чикаго» одержал две победы
- В последних пяти матчах «Атланта» одержала три победы
- В сезоне 2024/2025 «Чикаго» выиграл у «Атланты» (125:113)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу «Чикаго» — 2.01.
ТБ 246.5 и ТМ 246.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.
- 1.93Хьюстон — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.97Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.82Нью-Орлеан — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: У «Атланты» присутствует настроение взять реванш у «Чикаго» за поражение в первом круге. «Ястребы» вполне способны добиться положительного результата в предстоящей игре.
Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 1.84.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 246.5 с коэффициентом 2.01.