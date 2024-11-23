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    «Чикаго» — «Атланта». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Атланта»
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    «Атланта» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 23 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: После 16 сыгранных матчей «Чикаго» расположился на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 6 побед и потерпев 10 поражений.

    Последние матчи: «Чикаго» со знаком минус провёл игру против «Милуоки» (106:122).

    Не сыграют: С травмой запястья из строя выбыл защитник Лонзо Болл.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Чикаго» одержали две победы.

    «Атланта»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 6 место, одержав 7 побед и потерпев 9 поражений.

    Последние матчи: «Атланта» потерпела разгромное поражение в гостевой встрече против «Голден Стэйт» (97:120).

    Не сыграют: «Атланте» не смогут помочь Сет Ланди (травма лодыжки) и Коди Зеллер (личные причины). От травмы спины восстановился Доминик Барлоу.

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    Состояние команды: «Атланта» достойно отсыпала Джейлену Джонсону. Баскетболист в блийшие 5 лет заработает 150 млн долларов.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Чикаго» одержал две победы

    • В последних пяти матчах «Атланта» одержала три победы

    • В сезоне 2024/2025 «Чикаго» выиграл у «Атланты» (125:113)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу «Чикаго» — 2.01.

    ТБ 246.5 и ТМ 246.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: У «Атланты» присутствует настроение взять реванш у «Чикаго» за поражение в первом круге. «Ястребы» вполне способны добиться положительного результата в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 1.84.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 246.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Чикаго» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмёт ли «Атланта» реванш у «быков»?
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