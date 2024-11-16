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    «Орландо» справится с кризисной «Филадельфией»?

    «Орландо» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.22) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Филадельфия»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Киа Центре» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Ноября 2024 года

    Орландо

  • НБА
    •  Орландо 03:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НБА
    •

    «Орландо»

    Турнирное положение: Травма лидера «Орландо» серьезно сказалась на результатах клуба из Флориды, поскольку клуб едва держится за четвертую позицию на Востоке, и то баланс побед и поражений у «Мэджик» отрицательный.

    Последние матчи: В двух последних матчах «Орландо» удалось одержать две победы, но больше за счет слабой игры соперников, нежели благодаря собственным заслугам.

    Травмированные игроки: Радости у болельщиков «Орландо» не слишком много, поскольку Банкеро не сможет помочь клубу еще где-то на протяжении месяца.

    Общий тонус клуба: В игре против «Шарлотт» хозяева паркета могут даже сильно не напрягаться, чтобы продлить победную серию до трех матчей кряду.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Положение «Филадельфии» оценивается, как удручающее, поскольку на предпоследней позиции Востока е никто не ожидал увидеть после стартового отрезка сезона.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В восьми последних поединках «Филадельфия» смогла победить всего лишь в одном матче, который выпал на игру против «Шарлотт».

    Травмированные игроки: К «Филадельфии» по травмированным довольно большие претензии. Сразу три важных баскетболиста вне игры. Клубу не смогут помочь Драммонд, Джордж и Макси.

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    Общий тонус клуба: Такой раздрай в коллективе точно не пойдет на пользу пенсильванскому клубу перед игрой с «Орландо», который даже не в самой лучшей форме может одолеть «76-х».

    Статистика для ставок

    • «Орландо» выиграл четыре последних матча по календарю

    • «Филадельфия» в гостях не может выиграть три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 2.22, а на победу «Филадельфии» — 1.66.

    Прогноз: «Орландо» имеет весьма неплохие шансы, чтобы увезти победу из Пенсильвании

    Альтернативный прогноз: У гостей есть проблемы с реализацией, поэтому на большой тотал гостей в этом поединке ставку лучше не делать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 107 с коэффициентом 2.21.

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    «Орландо» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» справится с кризисной «Филадельфией»?
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