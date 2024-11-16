В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Киа Центре» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Травма лидера «Орландо» серьезно сказалась на результатах клуба из Флориды, поскольку клуб едва держится за четвертую позицию на Востоке, и то баланс побед и поражений у «Мэджик» отрицательный.

Последние матчи: В двух последних матчах «Орландо» удалось одержать две победы, но больше за счет слабой игры соперников, нежели благодаря собственным заслугам.

Травмированные игроки: Радости у болельщиков «Орландо» не слишком много, поскольку Банкеро не сможет помочь клубу еще где-то на протяжении месяца.

Общий тонус клуба: В игре против «Шарлотт» хозяева паркета могут даже сильно не напрягаться, чтобы продлить победную серию до трех матчей кряду.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Положение «Филадельфии» оценивается, как удручающее, поскольку на предпоследней позиции Востока е никто не ожидал увидеть после стартового отрезка сезона.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В восьми последних поединках «Филадельфия» смогла победить всего лишь в одном матче, который выпал на игру против «Шарлотт».

Травмированные игроки: К «Филадельфии» по травмированным довольно большие претензии. Сразу три важных баскетболиста вне игры. Клубу не смогут помочь Драммонд, Джордж и Макси.

Общий тонус клуба: Такой раздрай в коллективе точно не пойдет на пользу пенсильванскому клубу перед игрой с «Орландо», который даже не в самой лучшей форме может одолеть «76-х».

Статистика для ставок

«Орландо» выиграл четыре последних матча по календарю

«Филадельфия» в гостях не может выиграть три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 2.22, а на победу «Филадельфии» — 1.66.

Прогноз: «Орландо» имеет весьма неплохие шансы, чтобы увезти победу из Пенсильвании

Альтернативный прогноз: У гостей есть проблемы с реализацией, поэтому на большой тотал гостей в этом поединке ставку лучше не делать.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 107 с коэффициентом 2.21.