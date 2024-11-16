Орландо
Филадельфия
«Орландо»
Турнирное положение: Травма лидера «Орландо» серьезно сказалась на результатах клуба из Флориды, поскольку клуб едва держится за четвертую позицию на Востоке, и то баланс побед и поражений у «Мэджик» отрицательный.
Последние матчи: В двух последних матчах «Орландо» удалось одержать две победы, но больше за счет слабой игры соперников, нежели благодаря собственным заслугам.
Травмированные игроки: Радости у болельщиков «Орландо» не слишком много, поскольку Банкеро не сможет помочь клубу еще где-то на протяжении месяца.
Общий тонус клуба: В игре против «Шарлотт» хозяева паркета могут даже сильно не напрягаться, чтобы продлить победную серию до трех матчей кряду.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Положение «Филадельфии» оценивается, как удручающее, поскольку на предпоследней позиции Востока е никто не ожидал увидеть после стартового отрезка сезона.
Последние матчи: В восьми последних поединках «Филадельфия» смогла победить всего лишь в одном матче, который выпал на игру против «Шарлотт».
Травмированные игроки: К «Филадельфии» по травмированным довольно большие претензии. Сразу три важных баскетболиста вне игры. Клубу не смогут помочь Драммонд, Джордж и Макси.
Общий тонус клуба: Такой раздрай в коллективе точно не пойдет на пользу пенсильванскому клубу перед игрой с «Орландо», который даже не в самой лучшей форме может одолеть «76-х».
Статистика для ставок
- «Орландо» выиграл четыре последних матча по календарю
- «Филадельфия» в гостях не может выиграть три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 2.22, а на победу «Филадельфии» — 1.66.
Прогноз: «Орландо» имеет весьма неплохие шансы, чтобы увезти победу из Пенсильвании
- 1.77Кливленд — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.15Торонто — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.65Индиана — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: У гостей есть проблемы с реализацией, поэтому на большой тотал гостей в этом поединке ставку лучше не делать.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.
Альтернативная ставка: ИТМ (2) 107 с коэффициентом 2.21.