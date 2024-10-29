В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 29 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Милуоки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Старт нового сезона для «Бостона» получается выше всяких похвал, и клуб безоговорочно лидирует в восточной конференции.

Последние матчи: В трех сыгранных матчах «Бостон» не проиграл ни разу, причем во всех поединках выглядел сильнее своих оппонентов.

Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть за «Бостон» в предстоящем матче Хаузер и Порзингис, однако их отсутствие можно компенсировать другими игроками.

Общий тонус клуба: В поединке против «Милуоки» расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев паркета. Поскольку у «Бакс» большое количество игровых сложностей.

«Милуоки»

Турнирное положение: Старт нового сезона для «Милуоки» получается противоречивым. Клуб на пятом месте в восточном конференции, но качество игры «оленей» оставляет желать лучшего.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Все лидеры клуба не в оптимальной форме, но «Милуоки» может побеждать только за счет звезд максимальной квалификации. Правда, в двух первых матчах сезона удалось победить длишь в одной игре.

Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Милуоки» нет, но Яннис Адетокунбо испытывает сложности с коленом и вполне модно не выйти на матч против лидера сезона.

Общий тонус клуба: Нет надежды на то, что гости смогут дать бой «Бостону» на его территории. Сейчас клубы как будто с двух разных планет.

Статистика для ставок

«Бостон» проиграл «Милуоки» два последних матча из трех

За 11 последних матчей на выезде «Милуоки» смог победить всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.37, а на победу «Милуоки» — 3.13.

Прогноз: «Бостон» продолжит побеждать

Альтернативный прогноз: В двух клубах есть высококачественные исполнители, поэтому они могут устроить зажигательный матч с обилием очков.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.