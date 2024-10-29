Бостон
Милуоки
«Бостон»
Турнирное положение: Старт нового сезона для «Бостона» получается выше всяких похвал, и клуб безоговорочно лидирует в восточной конференции.
Последние матчи: В трех сыгранных матчах «Бостон» не проиграл ни разу, причем во всех поединках выглядел сильнее своих оппонентов.
Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть за «Бостон» в предстоящем матче Хаузер и Порзингис, однако их отсутствие можно компенсировать другими игроками.
Общий тонус клуба: В поединке против «Милуоки» расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев паркета. Поскольку у «Бакс» большое количество игровых сложностей.
«Милуоки»
Турнирное положение: Старт нового сезона для «Милуоки» получается противоречивым. Клуб на пятом месте в восточном конференции, но качество игры «оленей» оставляет желать лучшего.
Последние матчи: Все лидеры клуба не в оптимальной форме, но «Милуоки» может побеждать только за счет звезд максимальной квалификации. Правда, в двух первых матчах сезона удалось победить длишь в одной игре.
Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Милуоки» нет, но Яннис Адетокунбо испытывает сложности с коленом и вполне модно не выйти на матч против лидера сезона.
Общий тонус клуба: Нет надежды на то, что гости смогут дать бой «Бостону» на его территории. Сейчас клубы как будто с двух разных планет.
Статистика для ставок
- «Бостон» проиграл «Милуоки» два последних матча из трех
- За 11 последних матчей на выезде «Милуоки» смог победить всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.37, а на победу «Милуоки» — 3.13.
Прогноз: «Бостон» продолжит побеждать
- 1.68Орландо — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.90Атланта — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.09Майами — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В двух клубах есть высококачественные исполнители, поэтому они могут устроить зажигательный матч с обилием очков.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.