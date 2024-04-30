В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Как и ожидалось проблемы в игре «Нью-Орлеана» начали приобретать угрожающий характер, и клуб Грина уже уступает по серии со счетом 0:3.

Последние матчи: После разгромного второго матча в серии не было практически никаких надежд на положительный исход третьей игры серии для «Пеликанс», и хозяева паркета не смогли ничего поделать с потрясающей атакой «Оклахомы» (85:106).

Травмированные игроки: Уильямсон по-прежнему лечится, а без него никаких шансов на успех в четвертом матче серии нет.

Общий тонус клуба: Если хозяева очень даже сильно будут хотеть победить в предстоящем поединке, у них не хватит игрового ресурса для этого.

«Оклахома»

Турнирное положение: В последних поединках «Оклахома» чувствует себя все увереннее и увереннее по сравнению с первым матчем серии.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Лидеры клуба в отличном расположении духа, и в последнем матче серии Гилджес-Александер, Гидди и Уильямс набрали больше 20 очков каждый

Травмированные игроки: Француз Сарр продолжает лечить ахилловое сухожилие, и это точно растянется, как минимум, на несколько месяцев.

Общий тонус клуба: В предстоящем матче на территории «Нью-Орлеана» эта серия для хозяев паркета завершится свипом.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» выиграл лишь один матч за шесть последних встреч по сезону

«Оклахома» не проигрывает уже восемь матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 2.52, а на победу «Оклахомы» — 1.57.

Прогноз: Гости завершат серию на территории противника

Альтернативный прогноз: Много очков в предстоящем поединке набрано не будет

Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 201 с коэффициентом 2.17.