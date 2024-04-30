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    «Оклахома» выиграет серию со счетом 4:0?

    «Нью-Орлеан» — «Оклахома». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Оклахома»
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    «Оклахома»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Как и ожидалось проблемы в игре «Нью-Орлеана» начали приобретать угрожающий характер, и клуб Грина уже уступает по серии со счетом 0:3.

    Последние матчи: После разгромного второго матча в серии не было практически никаких надежд на положительный исход третьей игры серии для «Пеликанс», и хозяева паркета не смогли ничего поделать с потрясающей атакой «Оклахомы» (85:106).

    Травмированные игроки: Уильямсон по-прежнему лечится, а без него никаких шансов на успех в четвертом матче серии нет.

    Общий тонус клуба: Если хозяева очень даже сильно будут хотеть победить в предстоящем поединке, у них не хватит игрового ресурса для этого.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: В последних поединках «Оклахома» чувствует себя все увереннее и увереннее по сравнению с первым матчем серии.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Лидеры клуба в отличном расположении духа, и в последнем матче серии Гилджес-Александер, Гидди и Уильямс набрали больше 20 очков каждый

    Травмированные игроки: Француз Сарр продолжает лечить ахилловое сухожилие, и это точно растянется, как минимум, на несколько месяцев.

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    Общий тонус клуба: В предстоящем матче на территории «Нью-Орлеана» эта серия для хозяев паркета завершится свипом.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» выиграл лишь один матч за шесть последних встреч по сезону

    • «Оклахома» не проигрывает уже восемь матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 2.52, а на победу «Оклахомы» — 1.57.

    Прогноз: Гости завершат серию на территории противника

    Альтернативный прогноз: Много очков в предстоящем поединке набрано не будет

    Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 201 с коэффициентом 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Оклахома» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» выиграет серию со счетом 4:0?
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