«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Как и ожидалось проблемы в игре «Нью-Орлеана» начали приобретать угрожающий характер, и клуб Грина уже уступает по серии со счетом 0:3.
Последние матчи: После разгромного второго матча в серии не было практически никаких надежд на положительный исход третьей игры серии для «Пеликанс», и хозяева паркета не смогли ничего поделать с потрясающей атакой «Оклахомы» (85:106).
Травмированные игроки: Уильямсон по-прежнему лечится, а без него никаких шансов на успех в четвертом матче серии нет.
Общий тонус клуба: Если хозяева очень даже сильно будут хотеть победить в предстоящем поединке, у них не хватит игрового ресурса для этого.
«Оклахома»
Турнирное положение: В последних поединках «Оклахома» чувствует себя все увереннее и увереннее по сравнению с первым матчем серии.
Последние матчи: Лидеры клуба в отличном расположении духа, и в последнем матче серии Гилджес-Александер, Гидди и Уильямс набрали больше 20 очков каждый
Травмированные игроки: Француз Сарр продолжает лечить ахилловое сухожилие, и это точно растянется, как минимум, на несколько месяцев.
Общий тонус клуба: В предстоящем матче на территории «Нью-Орлеана» эта серия для хозяев паркета завершится свипом.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» выиграл лишь один матч за шесть последних встреч по сезону
- «Оклахома» не проигрывает уже восемь матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 2.52, а на победу «Оклахомы» — 1.57.
Прогноз: Гости завершат серию на территории противника
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Альтернативный прогноз: Много очков в предстоящем поединке набрано не будет
Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 201 с коэффициентом 2.17.