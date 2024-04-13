«Майами»
Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Майами» в отличном эмоциональном состоянии, которое позволяет рассчитывать на повторение пути в плей-офф из прошлого сезона, но клуб постепенно начинает добавлять.
Последние матчи: В последних поединках «Хит» чередуют хорошие результаты с не очень вразумительными, поэтому о стабильности клуба Споэлстры не может быть и речи.
Травмированные игроки: Ричардсон и Робертсон по-прежнему вне игры и вряд ли вернутся в строй до завершения текущего сезона.
Общий тонус клуба: При всех своих проблемах клуб с восточного побережья должен разбираться со слабым канадским клубом.
«Торонто»
Турнирное положение: Поклонников «Торонто» должен радовать хотя бы тот факт, что их любимцы скорее живы, нежели мертвы, хоть место в таблице Востока и не утешительное (12 позиция).
Последние матчи: За четыре последних матча две победы при двух поражениях. Радует, что «Рэпторз» старались растормошить самих себя, и им удалось это сделать под конец сезона.
Травмированные игроки: Список травмированных канадского клуба по-прежнему впечатляет, но даже без нескольких основных игроков клуб в последнее время показывает позитивные результаты.
Общий тонус клуба: Однако в поединке против «Майами» гостям ничего хорошего не светит, поскольку коллектив из Флориды решает локальные задачи перед скорым стартом плей-офф.
Статистика для ставок
- «Хит» проиграли две последних домашних встречи
- За пять последних очных поединков «Торонто» одержал четыре победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.10, а на победу «Торонто» — 8.00.
Прогноз: «Майами» этот матч нельзя проигрывать ни за что
- 1.93Портленд — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.01Миннесота — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.76Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Результативной игры не получится поскольку исход встречи на первом месте для обеих команд
Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.12.