В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Касейя Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Майами» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Майами» в отличном эмоциональном состоянии, которое позволяет рассчитывать на повторение пути в плей-офф из прошлого сезона, но клуб постепенно начинает добавлять.

Последние матчи: В последних поединках «Хит» чередуют хорошие результаты с не очень вразумительными, поэтому о стабильности клуба Споэлстры не может быть и речи.

Травмированные игроки: Ричардсон и Робертсон по-прежнему вне игры и вряд ли вернутся в строй до завершения текущего сезона.

Общий тонус клуба: При всех своих проблемах клуб с восточного побережья должен разбираться со слабым канадским клубом.

«Торонто»

Турнирное положение: Поклонников «Торонто» должен радовать хотя бы тот факт, что их любимцы скорее живы, нежели мертвы, хоть место в таблице Востока и не утешительное (12 позиция).

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Последние матчи: За четыре последних матча две победы при двух поражениях. Радует, что «Рэпторз» старались растормошить самих себя, и им удалось это сделать под конец сезона.

Травмированные игроки: Список травмированных канадского клуба по-прежнему впечатляет, но даже без нескольких основных игроков клуб в последнее время показывает позитивные результаты.

Общий тонус клуба: Однако в поединке против «Майами» гостям ничего хорошего не светит, поскольку коллектив из Флориды решает локальные задачи перед скорым стартом плей-офф.

Статистика для ставок

«Хит» проиграли две последних домашних встречи

За пять последних очных поединков «Торонто» одержал четыре победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.10, а на победу «Торонто» — 8.00.

Прогноз: «Майами» этот матч нельзя проигрывать ни за что

Альтернативный прогноз: Результативной игры не получится поскольку исход встречи на первом месте для обеих команд

Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.12.