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    «Майами» легко добудет важную победу?

    «Майами» — «Торонто». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Торонто»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Касейя Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Майами» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Майами» в отличном эмоциональном состоянии, которое позволяет рассчитывать на повторение пути в плей-офф из прошлого сезона, но клуб постепенно начинает добавлять.

    Последние матчи: В последних поединках «Хит» чередуют хорошие результаты с не очень вразумительными, поэтому о стабильности клуба Споэлстры не может быть и речи.

    Травмированные игроки: Ричардсон и Робертсон по-прежнему вне игры и вряд ли вернутся в строй до завершения текущего сезона.

    Общий тонус клуба: При всех своих проблемах клуб с восточного побережья должен разбираться со слабым канадским клубом.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Поклонников «Торонто» должен радовать хотя бы тот факт, что их любимцы скорее живы, нежели мертвы, хоть место в таблице Востока и не утешительное (12 позиция).

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За четыре последних матча две победы при двух поражениях. Радует, что «Рэпторз» старались растормошить самих себя, и им удалось это сделать под конец сезона.

    Травмированные игроки: Список травмированных канадского клуба по-прежнему впечатляет, но даже без нескольких основных игроков клуб в последнее время показывает позитивные результаты.

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    Общий тонус клуба: Однако в поединке против «Майами» гостям ничего хорошего не светит, поскольку коллектив из Флориды решает локальные задачи перед скорым стартом плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Хит» проиграли две последних домашних встречи

    • За пять последних очных поединков «Торонто» одержал четыре победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.10, а на победу «Торонто» — 8.00.

    Прогноз: «Майами» этот матч нельзя проигрывать ни за что

    Альтернативный прогноз: Результативной игры не получится поскольку исход встречи на первом месте для обеих команд

    Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Торонто» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» легко добудет важную победу?
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