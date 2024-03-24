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    «Финикс» победит «шпор» впервые за три матча?

    «Сан-Антонио» — «Финикс». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Финикс»
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    «Финикс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в «ЭйТи энд Ти Центре» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Марта 2024 года

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Игроки и руководство «Сан-Антонио» окончательно смирились с тем, что нынешний сезон окончательно потерян, поскольку с последнего места Запада уже не выбраться.

    Последние матчи: Последние сыгранные матчи не внушают оптимизма, поскольку игровые связи нарушены, а один Вембаньяма пока что не может вытаскивать матчи в одиночку.

    Травмированные игроки: По-прежнему в списке травмированных продолжают находиться Бэсси и Коллинз, хотя они максимально важны для структуры игры Поповича.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что главный тренер техасцев сможет перезагрузить своих баскетболистов, и они хотя бы в матче против «Финикса» смогут продемонстрировать конкурентный баскетбол.

    «Финикс»

    Турнирное положение: Хочется верить, что на финише регулярки «Финикс» ещё сможет прибавить, но пока что у клуба Вогеля идет не все гладко, и шестое место в таблице западной конференции — закономерность.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Несмотря на то, что за четыре последних поединка «Санз» проиграли всего лишь одну встречи, но о действительно качественном баскетболе можно мечтать.

    Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть в предстоящем матче Ли и Окоги. У О’Нила проблемы с плечом, но он с большей долей вероятности попадет в заявку.

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    Общий тонус клуба: Если клуб из Аризоны хочет чего-то добиться в плей-офф, то он должен разбираться со «шпорами» на предстоящем выезде с закрытыми глазами.

    Статистика для ставок

    • У «Финикса» лишь одно поражение за четыре предыдущих матча

    • «Сан-Антонио» выиграл два последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 4.42, а на победу «Финикса» — 1.24.

    Прогноз: Гости победят своего соперника с закрытыми глазами.

    Альтернативный прогноз: «Финикс» знатно порезвится в нападении.

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 121 с коэффициентом 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Финикс» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» победит «шпор» впервые за три матча?
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