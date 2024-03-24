В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в «ЭйТи энд Ти Центре» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Игроки и руководство «Сан-Антонио» окончательно смирились с тем, что нынешний сезон окончательно потерян, поскольку с последнего места Запада уже не выбраться.

Последние матчи: Последние сыгранные матчи не внушают оптимизма, поскольку игровые связи нарушены, а один Вембаньяма пока что не может вытаскивать матчи в одиночку.

Травмированные игроки: По-прежнему в списке травмированных продолжают находиться Бэсси и Коллинз, хотя они максимально важны для структуры игры Поповича.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что главный тренер техасцев сможет перезагрузить своих баскетболистов, и они хотя бы в матче против «Финикса» смогут продемонстрировать конкурентный баскетбол.

«Финикс»

Турнирное положение: Хочется верить, что на финише регулярки «Финикс» ещё сможет прибавить, но пока что у клуба Вогеля идет не все гладко, и шестое место в таблице западной конференции — закономерность.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Несмотря на то, что за четыре последних поединка «Санз» проиграли всего лишь одну встречи, но о действительно качественном баскетболе можно мечтать.

Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть в предстоящем матче Ли и Окоги. У О’Нила проблемы с плечом, но он с большей долей вероятности попадет в заявку.

Общий тонус клуба: Если клуб из Аризоны хочет чего-то добиться в плей-офф, то он должен разбираться со «шпорами» на предстоящем выезде с закрытыми глазами.

Статистика для ставок

У «Финикса» лишь одно поражение за четыре предыдущих матча

«Сан-Антонио» выиграл два последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 4.42, а на победу «Финикса» — 1.24.

Прогноз: Гости победят своего соперника с закрытыми глазами.

Альтернативный прогноз: «Финикс» знатно порезвится в нападении.

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 121 с коэффициентом 2.07.