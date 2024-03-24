«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Игроки и руководство «Сан-Антонио» окончательно смирились с тем, что нынешний сезон окончательно потерян, поскольку с последнего места Запада уже не выбраться.
Последние матчи: Последние сыгранные матчи не внушают оптимизма, поскольку игровые связи нарушены, а один Вембаньяма пока что не может вытаскивать матчи в одиночку.
Травмированные игроки: По-прежнему в списке травмированных продолжают находиться Бэсси и Коллинз, хотя они максимально важны для структуры игры Поповича.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что главный тренер техасцев сможет перезагрузить своих баскетболистов, и они хотя бы в матче против «Финикса» смогут продемонстрировать конкурентный баскетбол.
«Финикс»
Турнирное положение: Хочется верить, что на финише регулярки «Финикс» ещё сможет прибавить, но пока что у клуба Вогеля идет не все гладко, и шестое место в таблице западной конференции — закономерность.
Последние матчи: Несмотря на то, что за четыре последних поединка «Санз» проиграли всего лишь одну встречи, но о действительно качественном баскетболе можно мечтать.
Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть в предстоящем матче Ли и Окоги. У О’Нила проблемы с плечом, но он с большей долей вероятности попадет в заявку.
Общий тонус клуба: Если клуб из Аризоны хочет чего-то добиться в плей-офф, то он должен разбираться со «шпорами» на предстоящем выезде с закрытыми глазами.
Статистика для ставок
- У «Финикса» лишь одно поражение за четыре предыдущих матча
- «Сан-Антонио» выиграл два последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 4.42, а на победу «Финикса» — 1.24.
Прогноз: Гости победят своего соперника с закрытыми глазами.
- 1.93Хьюстон — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 3.65Атланта — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.95Орландо — Сакраменто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: «Финикс» знатно порезвится в нападении.
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 121 с коэффициентом 2.07.