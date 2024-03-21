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    «Оклахома» закрепится на первом месте?

    «Оклахома» — «Юта». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Юта»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Юту». Игра пройдет на арене «Пэйком Центр» 21 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оклахома» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Громобойцы» вернули первое место в турнирной таблице Западаной конференции. На данный момент «Оклахома» занимает лидирующую позицию, сыграв 67 матчей при 47 победах и 20 поражениях.

    Последние матчи: Джейден Уильямс принёс победу «Оклахоме» в матче против «Мемфиса» (118:112). Игрок «громобойцев» отправил в кольцо соперника 23 очка, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» продлила победную серию до двух матчей, помимо успешной игры с «Мемфисом», «громобойцы» смогли переиграть «Даллас» (126:119). В последних пяти встречах лидер Западной конференции также переиграли «Мемфис» (124:93) и «Майами» (107:100).

    «Юта»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Юта» всё дальше отдаляется от зоны плей-ин. «Музыканты» отстают от 10 места на 7 побед, а до окончания регулярного чемпионата осталось провести 15 матчей. На данный момент «джазмены» занимают 12 место в турнирной таблице, одержав 29 побед и потерпев 38 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Миннесоте» (100:119).

    Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. Дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала только одну победу, переиграв «Атланту» (124:122). В остальных играх «джазмены» проиграли «Бостону» (107:123), «Денверу» (121:142) и «Миннесоте» (100:119).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Юта» и «Оклахома» играли 3 раза

    • «Оклахома» дважды переиграла «Юту» (134:129, 134:120)

    • «Юта» одержала победу над «Оклахомой» (124:117)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. На победу «Юты» — 8.50.

    ТБ 232 и ТМ 232 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Оклахома» не должна встретить сопротивление со стороны соперника. К тому же, у «громобойцев» есть опыт побед над соперником.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Оклахомы» и «Юты» забрасывают друг другу 250 очков.

    Ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Юта» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» закрепится на первом месте?
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