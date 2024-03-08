В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 8 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Денвер» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: «Денвер» закрепился на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. «Самородки» отстают на одну победу от лидера «Миннесоты». Команда из Колорадо в этом сезоне регулярного чемпионата провела 62 матча, одержав 42 победы и потерпев 20 поражений.

Последние матчи: Прервалась шестиматчевая выигрышная серия «Денвера», в рамках минувшего игрового дня «самородки» проиграли на своей арене «Финиксу» (107:117). Все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью 102:102.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: До игры с «Финиксом», «Денвер» одержал победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:114), «Майами»(103:97), «Сакраменто» (117:96), «Голден Стэйт» (119:103), «Портлендом» (127:112) и «Вашингтоном» (130:110).

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» еще сильнее закрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, сыграв 61 матч в регулярном чемпионате. «Кельты» выиграли 48 встреч, но потерпели фиаско в 13 встречах.

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Последние матчи: 11-матчевая выигрышная серия «Бостона» прервалась в поединке против «Кливленда» (104:105). Несмотря на минимальное поражение, в составе лидера Востока лучшим игроком матча стал Джейсон Тейтум. Баскетболист оформил дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Бостона» находится Неемиас Эсдрас Барбоза Квета.

Состояние команды: В строй команды вернулся Ошаэ Бриссетта. От травм также восстановились Кристапс Порзингис и Эл Хофорд. Так что «Бостон» вполне может составить конкуренцию одному из лучших клубов Западной конференции.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» один раз обыграл «Бостон» (102:100)

Прервалась победная серия «Бостона», которая состояла из 11 матчей

Прервалась победная серия «Денвера», которая состояла из 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Денвера» — 1.97.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Будет интересная битва двух сильных команд. «Денвер» и «Бостон» — в числе лидеров Запада и Востока и кому-то из соперников придется отступить. Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: В первом круге баскетболисты «Денвера» и «Бостона» набросали 202 очка. Так что не исключено, что команды сыграют по низам и во втором очном матче.

Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 2.14.