ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевВозвращение Медведева, новый прорыв Эмбера и справедливая дисквалификация Рублева Жаирзиньо Розенстрайк и Шамиль ГазиевРозенстрайк остановил Газиева, Нурмагомедов переехал Альмахана. Обзор карда UFC Vegas 87 «Манчестер Сити» — «МЮ»Манчестер — синий. Ракета Рашфорда не спасла «МЮ» от очередного поражения в дерби с «Сити»
  • 11:45
    • Капризов стал первой звездой игрового дня в НХЛ
    Все новости спорта

    «Юта» продлит проигрышную серию «Вашингтона»?

    «Юта» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.32) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 5 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милуоки» — «Юта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на стадионе «Вивинт Арена» 5 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Юта» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Юта»

    Турнирное положение: «Юта» продолжает сражаться за место в плей-ин баскетбольной ассоциации, однако безрезультатно. В турнирной таблице Западной конференции «джазмены» занимают 11 место, одержав 27 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Юта» потерпела гостевое поражение от «Майами» (120:126).

    Не сыграют: В лазарете «Юты» находится Уокер Кесслер, центровой команды получил травму ноги. Из-за болезни из строя выбыл Джордан Кларксон.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Проигрышная серия «Юты» увеличилась до трёх матчей: в чёрную полосу игр команды входят поединки против «Орландо» (107:115) и «Атланты» (97:124).

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает последнее 15 место. В 60 матчах «колдуны» выиграли 9 матчей и проиграли 51 встречу.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Проигрышная серия команда увеличилась до 14 матчей. В рамках минувшего игрового дня «Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (115:140).

    Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро, дисквалифицированных игроков на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Вашингтон» в феврале ни разу не выиграл, последняя победа команды датирована 30 января, когда «колдуны» смогли добиться виктории над «Сан-Антонио» (118:113).

    Сейчас баскетболистов «Вашингтона» преследует проигрышная серия: «волшебники» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:134), «Голден Стэйт» (112:123), «Кливленду» (105:114), «Оклахоме» (106:147), «Денверу» (110:130), «Нью-Орлеану» (126:133), «Далласу» (104:112), «Филадельфии» (113:119), «Бостону» (129:133), «Кливленду» (106:114), «Финиксу» (112:140), «Майами» (102:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:123).

    Статистика для ставок

    • «Юта» в этом сезоне обыграла «Вашингтон» (123:108)

    • Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 14 матчей

    • «Юта» не может выиграть третий матч подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Вашинштона» — 3.06.

    ТБ 238 и ТМ 238 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

    Прогноз: Оба клуба не могут выиграть уже который матч, стоит отметить, что «Вашингтон» не может добиться положительного результата вот уже 14 матчей. Есть вероятность, что баскетболисты «Юты» продлят проигрышную серию соперника. В прошлый раз «джазмены» обыграли «колдунов» с разницей в 15 очков.

    Ставка: Фора «Юты» (-9) с коэффициентом 2.32.

    Прогноз: В первом круге «Юта» и «Вашингтон» набросали друг другу 231 очко. Можно сыграть на результативности матча и в предстоящей игре.

    Ставка: ТМ 238 с коэффициентом 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.84
  • Прогноз на матч Пюник — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Химки — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аль-Айн — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Антальяспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эльче — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Юта» продлит проигрышную серию «Вашингтона»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры