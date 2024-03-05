В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на стадионе «Вивинт Арена» 5 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Юта» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: «Юта» продолжает сражаться за место в плей-ин баскетбольной ассоциации, однако безрезультатно. В турнирной таблице Западной конференции «джазмены» занимают 11 место, одержав 27 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Юта» потерпела гостевое поражение от «Майами» (120:126).

Не сыграют: В лазарете «Юты» находится Уокер Кесслер, центровой команды получил травму ноги. Из-за болезни из строя выбыл Джордан Кларксон.

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Состояние команды: Проигрышная серия «Юты» увеличилась до трёх матчей: в чёрную полосу игр команды входят поединки против «Орландо» (107:115) и «Атланты» (97:124).

«Вашингтон»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает последнее 15 место. В 60 матчах «колдуны» выиграли 9 матчей и проиграли 51 встречу.

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Последние матчи: Проигрышная серия команда увеличилась до 14 матчей. В рамках минувшего игрового дня «Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (115:140).

Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро, дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Вашингтон» в феврале ни разу не выиграл, последняя победа команды датирована 30 января, когда «колдуны» смогли добиться виктории над «Сан-Антонио» (118:113).

Сейчас баскетболистов «Вашингтона» преследует проигрышная серия: «волшебники» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:134), «Голден Стэйт» (112:123), «Кливленду» (105:114), «Оклахоме» (106:147), «Денверу» (110:130), «Нью-Орлеану» (126:133), «Далласу» (104:112), «Филадельфии» (113:119), «Бостону» (129:133), «Кливленду» (106:114), «Финиксу» (112:140), «Майами» (102:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:123).

Статистика для ставок

«Юта» в этом сезоне обыграла «Вашингтон» (123:108)

Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 14 матчей

«Юта» не может выиграть третий матч подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Вашинштона» — 3.06.

ТБ 238 и ТМ 238 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

Прогноз: Оба клуба не могут выиграть уже который матч, стоит отметить, что «Вашингтон» не может добиться положительного результата вот уже 14 матчей. Есть вероятность, что баскетболисты «Юты» продлят проигрышную серию соперника. В прошлый раз «джазмены» обыграли «колдунов» с разницей в 15 очков.

Ставка: Фора «Юты» (-9) с коэффициентом 2.32.

Прогноз: В первом круге «Юта» и «Вашингтон» набросали друг другу 231 очко. Можно сыграть на результативности матча и в предстоящей игре.

Ставка: ТМ 238 с коэффициентом 1.96.