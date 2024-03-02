В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 2 марта. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Парусники» уверенно занимают место в топ-4 Западной конференции. «Лос-Анджелес Клипперс» провел в регулярном чемпионате 57 матчей при 37 победах и 20 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:116). Несмотря на проигрыш в составе «парикмахеров» стоит отметить результативную игру в исполнении Кавай Леонарда, который набрал 26 очков.

Не сыграют: В лазарете команды с травмами Пол Джордж и Ивица Зубац. Дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних матчах показывает нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Как таковой выигрышной и проигрышной серии у клуба нет. Из свежих результатов стоит отметить победы «парусников» над «Мемфисом» (101:95) и «Голден Стэйт» (130:125). Были проигрыши от «Сакраменто» (107:123) и «Оклахомы» (107:129).

«Вашингтон»

Турнирное положение: Худшим клубом Восточной конференции считается «Вашингтон», который расположился на 15-м месте турнирной таблицы. В 59 матчах «колдуны» выиграли лишь 9 встреч.

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Последние матчи: Проигрышная серия команда увеличилась до 13 матчей. В рамках минувшего игрового дня «Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:134). «Колдуны» были близки к тому, чтобы одержать победу, так как основное время поединка

завершилось вничью (126:126).

Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро, дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Вашингтон» в феврале ни разу не выиграл, последняя победа команды датирована 30 января, когда «колдуны» смогли добиться виктории над «Сан-Антонио» (118:113).

Сейчас баскетболистов «Вашингтона» преследует проигрышная серия: «волшебники» уступили «Голден Стэйт» (112:123), «Кливленду» (105:114), «Оклахоме» (106:147), «Денверу» (110:130), «Нью-Орлеану» (126:133), «Далласу» (104:112), «Филадельфии» (113:119), «Бостону» (129:133), «Кливленду» (106:114), «Финиксу» (112:140), «Майами» (102:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:123).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Вашингтон» сыграли трижды

Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 13 матчей

«Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Вашингтон» во всех матчах (125:109, 102:93, 114:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. На победу «Вашингтона» — 9.35.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» не должен столкнуться с проблемой в матче против «Вашингтона». «Парусники» классом выше своего соперника, к тому же команда уже трижды обыграла соперника и наверняка, добьётся очередной виктории.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-14.5) с коэффициентом 1.84.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Клипперс» и «Вашингтон» забрасывают друг другу 220 очков. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.95.