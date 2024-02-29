«Миннесота»
Турнирное положение: В последних играх «Миннесоты» снова начала демонстрироваться игра, которая деморализовала всех соперников по старту регулярного чемпионата.
Последние матчи: Последний матч для клуба Финча получился максимально легким, поскольку «Бруклин» не оказал никакого сопротивления по тому матчу (101:86).
Травмированные игроки: «Тимбервулвз» не могут в данный момент времени рассчитывать только на Кларка.
Общий тонус клуба: Игра против «Мемфиса» будет своеобразной тренировкой для хозяев, поскольку силы соперников на данный момент времени несравнимы.
«Мемфис»
Турнирное положение: Последние новости из лазарета «Мемфиса» должны порадовать поклонников этого клуба, поскольку количество травмированных игроков снизилось почти на треть.
Последние матчи: Однако в двух последних проигранных матчах по календарю игра по всем фронтам была слабая. Клуб из Теннеси не смог даже добраться до отметки в 100 набранных очков в каждой из игр.
Травмированные игроки: Травмированные игроки «Гриззлис» постепенно начинают выздоравливать, но все равно принимать участие в сезоне не могут Пиппен-младший, Бэйн, Кларк, Морант, Оладипо и Смарт.
Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» не сулит ничего хорошего гостям матча, поскольку атакующий потенциал клуба Дженкинса совсем слаб в данный момент времени.
Статистика для ставок
- «Миннесота» за шесть последних поединков потерпела только одно поражение
- «Мемфис» не может выиграть у «Миннесоты» три последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.11, а на победу «Бруклина» — 7.38.
Прогноз: «Миннесота» не испытает особых проблем с добычей победы.
Альтернативный прогноз: Вероятность «низового» исхода матча очень высока.
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.14.