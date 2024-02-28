«Оклахома»
Турнирное положение: В лидерах Западной конференции закрепилась «Оклахома», которая занимает 1 место в турнирной таблице. «Громобойцы» в этом сезоне одержали 40 побед и потерпели 17 поражений.
Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Оклахома» одержала победу над «Хьюстоном» (123:110). В состве победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, канадец набрал 36 очков, совершил 5 подборов и отдал 7 передач.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В строй команды после травмы икры вернулся форвард Гордон Хэйуорд. «Оклахома» сейчас выдает уверенную победную серию из 5 матчей: были одержаны победы над «Вашингтоном» (147:106), «Лос-Анджелес Клипперс» (129:107), «Орландо» (127:113) и «Сакраменто» (127:113).
«Хьюстон»
Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 25 побед и потерпев 32 поражения.
Последние матчи: В последней игре турнира «Хьюстон» проиграл «Оклахоме» (110:123). До этого «Хьюстон» одержал победу над «Финиксом» со счетом 114:110. Стоит отметить, что Ванвлит даже не вошёл в тройку лучших игроков матча по результативности.
Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Хьюстона» Реджи Буллок. До этого в строй вернулись Фред Ванвлит и Кэм Уитмор.
Статистика для ставок
- «Оклахома» взяла реванш у «Хьюстона», обыграв соперника со счетом 123:110
- «Хьюстон» в этом сезоне обыграл «Оклахому» (110:101)
- Выигрышная серия «Оклахомы» состоит из пяти матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Хьюстона» — 4.03.
ТБ 234 и ТМ 234 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92.
Прогноз: «Оклахома» — лидер Западной конференции, команда сейчас демонстрирует выигрышную серию. Шэй Гилджес-Александер снова играет ключевую роль в победах своей команды.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.84.
Прогноз: 233 очка — столько забросили друг другу баскетболисты «Оклахомы» и «Хьюстона» друг другу. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 234 с коэффициентом 1.92.