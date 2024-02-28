В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 28 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Оклахома» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: В лидерах Западной конференции закрепилась «Оклахома», которая занимает 1 место в турнирной таблице. «Громобойцы» в этом сезоне одержали 40 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Оклахома» одержала победу над «Хьюстоном» (123:110). В состве победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, канадец набрал 36 очков, совершил 5 подборов и отдал 7 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды после травмы икры вернулся форвард Гордон Хэйуорд. «Оклахома» сейчас выдает уверенную победную серию из 5 матчей: были одержаны победы над «Вашингтоном» (147:106), «Лос-Анджелес Клипперс» (129:107), «Орландо» (127:113) и «Сакраменто» (127:113).

«Хьюстон»

Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 25 побед и потерпев 32 поражения.

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Последние матчи: В последней игре турнира «Хьюстон» проиграл «Оклахоме» (110:123). До этого «Хьюстон» одержал победу над «Финиксом» со счетом 114:110. Стоит отметить, что Ванвлит даже не вошёл в тройку лучших игроков матча по результативности.

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Хьюстона» Реджи Буллок. До этого в строй вернулись Фред Ванвлит и Кэм Уитмор.

Статистика для ставок

«Оклахома» взяла реванш у «Хьюстона», обыграв соперника со счетом 123:110

«Хьюстон» в этом сезоне обыграл «Оклахому» (110:101)

Выигрышная серия «Оклахомы» состоит из пяти матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Хьюстона» — 4.03.

ТБ 234 и ТМ 234 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92.

Прогноз: «Оклахома» — лидер Западной конференции, команда сейчас демонстрирует выигрышную серию. Шэй Гилджес-Александер снова играет ключевую роль в победах своей команды.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.84.

Прогноз: 233 очка — столько забросили друг другу баскетболисты «Оклахомы» и «Хьюстона» друг другу. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 234 с коэффициентом 1.92.