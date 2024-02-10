В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на арене «Голден 1 Арена» 10 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сакраменто» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

Турнирное положение: «Сакраменто» продолжает сдавать позиции в Западной конференции. Калифорнийцы покинули зону плей-офф и расположились на 7 месте в турнирной таблице. В активе команды — 29 побед, в пассиве — 21 поражение.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате. Сначала «короли» уступили «Кливленду» (110:136), а затем «Детройту» (120:133).

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Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Сакраменто» преследует череда неудачных игр, к тому же впереди игра с действующим чемпионом, который набрал хороший ход. «Короли» могут осложнить себе задачу в битве за место в плей-офф турнира.

«Денвер»

Турнирное положение: «Денвер» улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись на второе место в Западной конференции. «Самородки» обошли «Оклахому», одержав 36 победу в сезоне. У «наггетсов» положительный баланс побед и поражений, «Денвер» уступил лишь в 16 встречах.

Последние матчи: Канадский защитник Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс», отправив в кольцо соперника 29 очков и отдав 11 передач. «Денвер» же переиграл «озёрников» со счетом 114:106.

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Не сыграют: Влатко Чанчар и Кентавиус Колдуэлл-Поуп — у игроков травма, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Денвер» не проигрывает уже в третьем матче подряд. В выигрышную серию «самородков» входят также две игры против «Портленда» (120:108, 112:103). Команда ожидает осечки «Миннесоты», чтобы возглавить турнирную таблицу на Западе.

Статистика для ставок

В первом круге «Денвер» проиграл «Сакраменто» со счетом 117:123

«Денвер» в 11 матчах одержал 8 побед

Проигрышная серия «Сакраменто» составляет 2 поражения подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. На победу «Денвер» — 2.01.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: В этом матче сложно предсказать победителя, так как обе команды умеют и любят играть в атакующий баскетбол. Как показывает практика последних игр, у «Денвера» больше шансов добиться успеха, так как «Сакраменто» сейчас находится в игровом кризиса, к тому же калифорнийцы проиграли «Детройту», а это может надломить команду. Ставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.01.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Денвера» и «Сакраменто» забросили друг другу 240 очков.

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.97.