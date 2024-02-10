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    «Клипперс» без труда переиграет соперника?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 10 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Детройт Пистонс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 10 февраля. Начало встречи — в 23:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» закрепился на 4 месте Западной конференции при 34 победах и 16 поражениях. Команде не хватает двух побед, чтобы возглавить турнирную таблицу. К тому же у «парикмахеров» есть две игры в запасе.

    Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Лос-Анджелес Клипперс», которая состояла из четырех матчей. В минувшем туре баскетболисты Лью Тайрона проиграли «Нью-Орлеану» (106:117).

    Все прогнозы на НБА

    Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» с травмой руки лежит центровой Мусса Диабате. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» попытается доказать, что поражение в матче против «Нью-Орлеана» было случайностью. До этого «парускники» выдали четырехматчевую победную серию: в гостевых играх «Клипперс» обыграл «Атланту» (149:144), «Майами» (103:95), «Детройт» (136:125) и «Вашингтон» (125:109).

    «Детройт»

    Турнирное положение: «Детройт» — худший клуб Восточной конференции, команда занимает последнее 15 место. В этом сезоне регулярного чемпионата «Пистонс» одержал 8 побед и потерпел 43 поражения.

    Последние матчи: Несмотря на положение в национальной баскетбольной ассоциации, баскетболисты «Детройта» одержали две победы подряд. В минувшем туре команды обыграла на выезде «Портленд» (128:122).

    Судьбу победителя соперники определили в овертайме, так как основное время завершилось вничью (120:120). Ключевую роль во встрече сыграл центровой Джаден Дюрен, который оформил дабл-дабл: 27 очков и 22 подбора.

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    Не сыграют: С травмой икры в лазарете клуба находится Боян Богданович, дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Детройт» выиграл также у «Сакраменто» (133:120), но проиграл «Орландо» (99:111), «Лос-Анджелес Клипперс» (125:136) и «Кливленду» (121:128).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Клипперс» и «Детройт» трижды сыграли в этом сезоне регулярного
      чемпионата. Во всех трех встречах победителем в паре вышли «парикмахеры» (136:125, 142:131, 96:91).

    • «Детройт» выдает победную серию из двух матчей

    • В 20 матчах баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» одержали 17 побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. На победу «Детройта» — 6.34.

    ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

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    Прогноз: В том что баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» в четвертый раз переиграют «Детройт» — нет сомнений. В предыдущие разы «парикмахеры» в среднем переиграли соперника в 11 очков. Можно рискнуть и сыграть на более крупную победу хозяев.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-14.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Клипперс» и «Детройта» забрасывают 250-270 очков

    Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» без труда переиграет соперника?
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