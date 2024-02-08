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    Стеф Карри поможет «Голден Стэйт» обрести новую победу?

    «Филадельфия» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Голден Стэйт»
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    Стефен Карри с мячом
    Филадельфия. «Веллс Фарго Центр». Дата — 8 февраля. Время — 03:30 по мск. «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» продолжает терпеть крах в национальной баскетбольной ассоциации. Очередное поражение «Сиксерс» потерпел в домашней игре от «Далласа» (102:118).

    В последних пяти встречах «76-е» выиграли лишь один раз, обыграв «Юту» (127:124). В остальных играх «Филадельфия» уступила «Бруклину» (121:136), «Голден Стэйт» (107:119) и «Портленду» (104:130).

    Все прогнозы на НБА

    Еще недавно «Филадельфия» занимала в турнирной таблице Восточной конференции 3 место, но теперь команда расположилась на 5 строчке. «Севенти Сиксерс» одержали в этом сезоне 30 побед и потерпели 19 поражений.

    «Голден Стэйт»

    Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри принёс своей команде победу в матче против «Бруклина» (109:98). Защитник калифорнийцев отправил в кольцо нью-йоркцев 29 очков.

    «Золотые» постепенно улучшают турнирное положение, в последних пяти встречах — это уже третья победа «Голден Стэйт». Баскетболисты Стива Керра обыграли «Мемфис» (121:101) и «Филадельфию» (119:107).

    На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции при 22 победах и 25 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Филадельфии» — 1.93, победа «Голден Стэйт» — 1.73.

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    Прогноз: «Филадельфия» на данный момент находится в игровом кризисе, чего не скажет о «Голден Стэйт». Калифорнийцы постепенно идут к 10-ке в Западной конференции, команда метит в зону плей-ин. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-1.5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 244.5 коэффициентом 1.97.

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    «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Стеф Карри поможет «Голден Стэйт» обрести новую победу?
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