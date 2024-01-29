Орландо. «КИЯ Центр». Дата — 29 января. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Орландо»

«Маги» не могут выиграть уже во втором матче подряд, а если взять в расчет последние пять игр команды, то за плечами «Орландо» наблюдается всего одна победа: команда смогла обыграть «Майами» (105:87).

В минувшем туре «Орландо» проиграл на вызде «Мемфису» со счётом 106:107. Несмотря на минимальный проигрыш в составе «магов» отметим результативную игру Паоло Банкеро, который набрал 27 очков.

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В турнирной таблице Восточной конференции «Орландо» занимает 8-е место, одержав 23 победы и потерпев 22 поражений.

«Финикс»

Семиматчевая выигрышная серия «Финикса» прервалась в гостевом матче против «Индианы» (131:133). Всего два очка разделили соперников в поединке, несмотря на проигрыш лучшим игроком встречи стал Девин Букер, который отправил в кольцо соперника 62 очка.

До встречи с «Индианой», баскетболисты «Финикса» смогли переиграть «Даллас» (132:109), «Чикаго» (115:113), «Индиану» (117:110), «Нью-Орлеан» (123:109), «Сакраменто» (119:117), «Портленд» (127:116) и «Лос-Анджеле Лейкерс» (127:109).

В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 6 место при 26 победах и 19 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Орландо» — 2.06, победа «Финикса» — 1.81.

Прогноз: «Финикс» оступился в матче против «Индианы» и будет стремиться к тому, чтобы реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Ставим на победу «солнечных» в игре с «Орландо».

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 1.81.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.04.