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    «Чикаго» — «Мемфис». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Мемфис»
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    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 21 января. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 21 Января 2024 года

    «Чикаго»

    Черногорец Никола Вучевич принес победу «Чикаго» в поединке против «Торонто» (116:110). Один из лидеров иллинойского клуба оформил дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

    «Быки» в последних пяти играх чередуют победы и поражения. Так «Чикаго» смог выиграть также у «Сан-Антонио» (122:116) и «Хьюстона» (124:119). Были и два фиаско в матчах от «Кливленда» (91:109) и «Голден Стэйт» (131:140).

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    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 20 побед и потерпел 23 поражения.

    «Мемфис»

    «Мемфис» находится в упадке, лидеры команды не смогут помочь команде до конца сезона. На долгий срок из-за травм выбыли из строя Стивен Адамс и Джа Морант.

    В прошлом туре регулярного чемпионата «Мемфис» проиграл на выезде «Миннесоте» (103:118). Стоит отметить, что в последних пяти встречах «гризли» смоглибез своих ключевых игроков одержать две победы, переиграв «Голден Стэйт» (116:107) и «Даллас» (120:103).

    Спасти этот сезон «Мемфис» может, заняв по итогам регулярки 10 место. Однако на данный момент баскетболисты из штата Теннесси занимают 13 место в турнирной таблице при 15 победах и 26 поражениях. «Мемфис» отстает от зоны плей-ин на 6 побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.29, победа «Мемфиса» — 3.81.

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    Прогноз: В этом сезоне соперники еще не встречались, у «Чикаго» есть все шансы добиться победы в матче против «Мемфиса», так как соперник будет играть без своих ключевых игроков.

    Ставка: Фора «Чикаго» (-8.5) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Чикаго» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфису» будет тяжело без Моранта и Адамса?
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