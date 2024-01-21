Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 21 января. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чикаго»

Черногорец Никола Вучевич принес победу «Чикаго» в поединке против «Торонто» (116:110). Один из лидеров иллинойского клуба оформил дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

«Быки» в последних пяти играх чередуют победы и поражения. Так «Чикаго» смог выиграть также у «Сан-Антонио» (122:116) и «Хьюстона» (124:119). Были и два фиаско в матчах от «Кливленда» (91:109) и «Голден Стэйт» (131:140).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 20 побед и потерпел 23 поражения.

«Мемфис»

«Мемфис» находится в упадке, лидеры команды не смогут помочь команде до конца сезона. На долгий срок из-за травм выбыли из строя Стивен Адамс и Джа Морант.

В прошлом туре регулярного чемпионата «Мемфис» проиграл на выезде «Миннесоте» (103:118). Стоит отметить, что в последних пяти встречах «гризли» смоглибез своих ключевых игроков одержать две победы, переиграв «Голден Стэйт» (116:107) и «Даллас» (120:103).

Спасти этот сезон «Мемфис» может, заняв по итогам регулярки 10 место. Однако на данный момент баскетболисты из штата Теннесси занимают 13 место в турнирной таблице при 15 победах и 26 поражениях. «Мемфис» отстает от зоны плей-ин на 6 побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.29, победа «Мемфиса» — 3.81.

Прогноз: В этом сезоне соперники еще не встречались, у «Чикаго» есть все шансы добиться победы в матче против «Мемфиса», так как соперник будет играть без своих ключевых игроков.

Ставка: Фора «Чикаго» (-8.5) с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.94.