Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 12 января. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Наступила победная пора на улице «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озерники» прервали проигрышную серию, которая длилась на протяжении четырех матчах. Случилось это в битве за Лос-Анджелес: «Лейкерс» переиграл «Клипперс» со счетом 106:103.

В составе победителей лучшего результата добился Леброн Джеймс, который стал игроком матча, забросив 25 очков, совершив 8 подборов и отдав 7 передач.

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А в минувшем туре регулярного чемпионата «озерники» добились победы в матче против «Торонто» (132:131). Вклад в победу «Лейкерс» внес Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 6 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 19 побед и потерпев 19 поражений.

«Финикс»

Неудачную игру провели и баскетболисты «Финикса», которые уступили «Мемфису» со счетом 115:121. А теперь «солнечные» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (111:138).

В последних пяти встречах «солненчные» выиграли лишь два раза: обыграли «Майами» (113:97) и «Портленд» (109:88).

В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» расположился на 9-м месте, одержав 19 побед и потерпев 18 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.89, победа «Финикса» — 2.05.

Прогноз: «Лейкерс» выступает в последнее время непредсказуемо, хотя в последних матчах одержал победу. Мы рискнем и поставим в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.89.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть тотале матча.

Альтернативная ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 2.12.