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    Кто перевесит чашу весов в свою пользу в битве соседей?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 12 января. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 12 Января 2024 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Наступила победная пора на улице «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озерники» прервали проигрышную серию, которая длилась на протяжении четырех матчах. Случилось это в битве за Лос-Анджелес: «Лейкерс» переиграл «Клипперс» со счетом 106:103.

    В составе победителей лучшего результата добился Леброн Джеймс, который стал игроком матча, забросив 25 очков, совершив 8 подборов и отдав 7 передач.

    Все прогнозы на НБА

    А в минувшем туре регулярного чемпионата «озерники» добились победы в матче против «Торонто» (132:131). Вклад в победу «Лейкерс» внес Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 6 передач.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 19 побед и потерпев 19 поражений.

    «Финикс»

    Неудачную игру провели и баскетболисты «Финикса», которые уступили «Мемфису» со счетом 115:121. А теперь «солнечные» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (111:138).

    В последних пяти встречах «солненчные» выиграли лишь два раза: обыграли «Майами» (113:97) и «Портленд» (109:88).

    В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» расположился на 9-м месте, одержав 19 побед и потерпев 18 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.89, победа «Финикса» — 2.05.

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    Прогноз: «Лейкерс» выступает в последнее время непредсказуемо, хотя в последних матчах одержал победу. Мы рискнем и поставим в пользу команды из Лос-Анджелеса.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.89.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть тотале матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Кто перевесит чашу весов в свою пользу в битве соседей?
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