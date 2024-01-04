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    «Юта» будет ближе к победе?

    «Юта» — «Детройт». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Детройт»
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    «Торонто» — «Юта»
    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 4 января. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Юта»

    Итальянец Симоне Фонтеккио принес победу «Юте» в матче против «Далласа» (127:90). Игрок отправил в кольцо соперника 24 очка, а ещё совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

    В последних пяти матчах «джазмены» добились четырех побед. «Юта» в домашних стенах переиграла «Майами» (117:109), а в гостях оказалась сильнее «Сан-Антонио» (130:118) и «Торонто» (126:119).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Юта» расположилась на 12-м месте при 15 победах и 19 поражениях.

    «Детройт»

    «Детройт» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате, проиграв на выезде «Хьюстону» (113:136).

    Для «Пистонс» это четвертое фиаско в последних пяти встречах, ранее баскетболисты «Детройта» проиграли «Бостону» (122:128) и дважды уступили «Бруклину» (112:118, 115:126).

    На данный момент «Детройт» занимает последнее 15 место в Восточной конференции при 3 победах и 30 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Юты» — 1.38, победа «Детройта» — 3.07.

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    Прогноз: «Детройт» не тот клуб, который сможет переиграть «Юту» на её же площадке. «Джазмены» наверняка добьются победы над соперником в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Юты» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Юта» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Юта» будет ближе к победе?
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