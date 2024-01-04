«Юта»
Итальянец Симоне Фонтеккио принес победу «Юте» в матче против «Далласа» (127:90). Игрок отправил в кольцо соперника 24 очка, а ещё совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.
В последних пяти матчах «джазмены» добились четырех побед. «Юта» в домашних стенах переиграла «Майами» (117:109), а в гостях оказалась сильнее «Сан-Антонио» (130:118) и «Торонто» (126:119).
В турнирной таблице Западной конференции «Юта» расположилась на 12-м месте при 15 победах и 19 поражениях.
«Детройт»
«Детройт» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате, проиграв на выезде «Хьюстону» (113:136).
Для «Пистонс» это четвертое фиаско в последних пяти встречах, ранее баскетболисты «Детройта» проиграли «Бостону» (122:128) и дважды уступили «Бруклину» (112:118, 115:126).
На данный момент «Детройт» занимает последнее 15 место в Восточной конференции при 3 победах и 30 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Юты» — 1.38, победа «Детройта» — 3.07.
Прогноз: «Детройт» не тот клуб, который сможет переиграть «Юту» на её же площадке. «Джазмены» наверняка добьются победы над соперником в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Юты» (-6.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 1.80.