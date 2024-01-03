«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» имеет в своем распоряжении довольно квалифицированных баскетболистов, но они все равно не могут демонстрировать высокие результаты по сезону.
Слухи о уходе Уильямсона немного поутихли, но все равно он не играет с былым задором, а его огня не хватает партнерам по стартовой пятерке.
У «Пеликанс» всего лишь две победы за пять последних поединков, поэтому настроения бороться за высокие места в своей конференции мягко говоря нет.
В игре против «Бруклина» хозяевам может только помочь глубокий кризис гостей. Они не могут победить никого, кроме «Детройта» на протяжении последних шести поединков.
«Бруклин»
«Бруклин» находится не в том состоянии, чтобы предлагать какие-то экспериментальные варианты игры на выездные матчи против сравнимых по силам соперников.
У коллектива Вона явные проблемы во взаимопонимании между баскетболистами стартового состава, поскольку огромное количество потерь за матч просто непозволительно.
В последних матчах даже Бриджес не может демонстрировать свои средние показали по сезону, поскольку защита соперника на нем постоянно сдваивается и играет изоляции.
В предстоящем матче в Луизиане гости смогут победить, только если огромная удача им будет сопутствовать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.42, победа «Бруклина» — 3.19.
Прогноз: Хозяева выиграют, но не без проблем.
Альтернативный прогноз: В этом поединке будет большой итоговый тотал.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.28.