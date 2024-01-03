ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой «Ливерпуль» Юргена Клоппа выиграл первый круг АПЛ АПЛ. «Ман Сити» победил «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал» проиграл «Фулхэму», «Ливерпуль» одолел «Ньюкасл»
  • 01:00
    • Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    «Пеликанс» отпразднуют победу?

    «Нью-Орлеан» — «Бруклин». Ставка (1.96) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Бруклин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 03 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» имеет в своем распоряжении довольно квалифицированных баскетболистов, но они все равно не могут демонстрировать высокие результаты по сезону.

    Слухи о уходе Уильямсона немного поутихли, но все равно он не играет с былым задором, а его огня не хватает партнерам по стартовой пятерке.

    У «Пеликанс» всего лишь две победы за пять последних поединков, поэтому настроения бороться за высокие места в своей конференции мягко говоря нет.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Бруклина» хозяевам может только помочь глубокий кризис гостей. Они не могут победить никого, кроме «Детройта» на протяжении последних шести поединков.

    «Бруклин»

    «Бруклин» находится не в том состоянии, чтобы предлагать какие-то экспериментальные варианты игры на выездные матчи против сравнимых по силам соперников.

    У коллектива Вона явные проблемы во взаимопонимании между баскетболистами стартового состава, поскольку огромное количество потерь за матч просто непозволительно.

    В последних матчах даже Бриджес не может демонстрировать свои средние показали по сезону, поскольку защита соперника на нем постоянно сдваивается и играет изоляции.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предстоящем матче в Луизиане гости смогут победить, только если огромная удача им будет сопутствовать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.42, победа «Бруклина» — 3.19.

    Прогноз: Хозяева выиграют, но не без проблем.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке будет большой итоговый тотал.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Блинкова — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Циципас — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Хьюстон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Карацев — Кублер
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Денвер — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Финикс — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Легечка — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Чорич — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Орлеан» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Пеликанс» отпразднуют победу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры