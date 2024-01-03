В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 03 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» имеет в своем распоряжении довольно квалифицированных баскетболистов, но они все равно не могут демонстрировать высокие результаты по сезону.

Слухи о уходе Уильямсона немного поутихли, но все равно он не играет с былым задором, а его огня не хватает партнерам по стартовой пятерке.

У «Пеликанс» всего лишь две победы за пять последних поединков, поэтому настроения бороться за высокие места в своей конференции мягко говоря нет.

Все прогнозы на НБА

В игре против «Бруклина» хозяевам может только помочь глубокий кризис гостей. Они не могут победить никого, кроме «Детройта» на протяжении последних шести поединков.

«Бруклин»

«Бруклин» находится не в том состоянии, чтобы предлагать какие-то экспериментальные варианты игры на выездные матчи против сравнимых по силам соперников.

У коллектива Вона явные проблемы во взаимопонимании между баскетболистами стартового состава, поскольку огромное количество потерь за матч просто непозволительно.

В последних матчах даже Бриджес не может демонстрировать свои средние показали по сезону, поскольку защита соперника на нем постоянно сдваивается и играет изоляции.

В предстоящем матче в Луизиане гости смогут победить, только если огромная удача им будет сопутствовать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.42, победа «Бруклина» — 3.19.

Прогноз: Хозяева выиграют, но не без проблем.

Альтернативный прогноз: В этом поединке будет большой итоговый тотал.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.28.