Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 3 января. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» не может выиграть в третьем матче подряд, в минувшем туре «золотые» проиграли «Далласу» (122:132). Ранее было фиаско в матчах против «Майами» (102:114) и «Денвера» (114:120).

«Уорриорз» ранее смог обыграть на своей арене «Вашингтон» (129:118) и «Портленд» (126:106).

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На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11 место в Западной конференции. В активе калифорнийской команды 15 побед, в пассиве — 17 поражений.

«Орландо»

«Орландо» выступает с переменным успехом, в прошедшем туре «маги» уступили в гостевой встрече «Финиксу» (107:112). Несмотря на проигрыш в составе «Орландо» отметим игру Паоло Банкеро, который был близок к тому, чтобы оформить дабл-дабл. На счету баскетболиста 28 очков и 9 подборов.

В последних пяти матчах «Орландо» добился побед над «Нью-Йорком» (117:108), «Вашингтоном» (127:119) и «Индианой» (117:110), а также уступил «Филадельфии» (92:112).

На данный момент «Орландо» занимает 4 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 19 побед и потерпев 13 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.47, победа «Орландо» — 2.40.

Прогноз: «Голден Стэйт» сейчас находится в игровом кризисе, так что «Орландо» может воспользоваться шансом и увезти победу из Калифорнии.

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 1.81.