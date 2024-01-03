«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» не может выиграть в третьем матче подряд, в минувшем туре «золотые» проиграли «Далласу» (122:132). Ранее было фиаско в матчах против «Майами» (102:114) и «Денвера» (114:120).
«Уорриорз» ранее смог обыграть на своей арене «Вашингтон» (129:118) и «Портленд» (126:106).
На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11 место в Западной конференции. В активе калифорнийской команды 15 побед, в пассиве — 17 поражений.
«Орландо»
«Орландо» выступает с переменным успехом, в прошедшем туре «маги» уступили в гостевой встрече «Финиксу» (107:112). Несмотря на проигрыш в составе «Орландо» отметим игру Паоло Банкеро, который был близок к тому, чтобы оформить дабл-дабл. На счету баскетболиста 28 очков и 9 подборов.
В последних пяти матчах «Орландо» добился побед над «Нью-Йорком» (117:108), «Вашингтоном» (127:119) и «Индианой» (117:110), а также уступил «Филадельфии» (92:112).
На данный момент «Орландо» занимает 4 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 19 побед и потерпев 13 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.47, победа «Орландо» — 2.40.
Прогноз: «Голден Стэйт» сейчас находится в игровом кризисе, так что «Орландо» может воспользоваться шансом и увезти победу из Калифорнии.
Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.40.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 1.81.