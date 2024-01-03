ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой Marvel’s WolverineТоп-7 событий, потрясших индустрию видеоигр в 2023 году
  • 16:37
    • Официально: Бералдо — игрок «ПСЖ»
  • 14:16
    • Амундсен выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски», Вальнес — второй
    Все новости спорта

    «Орландо» увезет победу из Калифорнии?

    «Голден Стэйт» — «Орландо». Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Орландо Мэджик
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Орландо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго» — «Орландо»
    Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 3 января. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 03 Января 2024 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» не может выиграть в третьем матче подряд, в минувшем туре «золотые» проиграли «Далласу» (122:132). Ранее было фиаско в матчах против «Майами» (102:114) и «Денвера» (114:120).

    «Уорриорз» ранее смог обыграть на своей арене «Вашингтон» (129:118) и «Портленд» (126:106).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11 место в Западной конференции. В активе калифорнийской команды 15 побед, в пассиве — 17 поражений.

    «Орландо»

    «Орландо» выступает с переменным успехом, в прошедшем туре «маги» уступили в гостевой встрече «Финиксу» (107:112). Несмотря на проигрыш в составе «Орландо» отметим игру Паоло Банкеро, который был близок к тому, чтобы оформить дабл-дабл. На счету баскетболиста 28 очков и 9 подборов.

    В последних пяти матчах «Орландо» добился побед над «Нью-Йорком» (117:108), «Вашингтоном» (127:119) и «Индианой» (117:110), а также уступил «Филадельфии» (92:112).

    На данный момент «Орландо» занимает 4 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 19 побед и потерпев 13 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.47, победа «Орландо» — 2.40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Голден Стэйт» сейчас находится в игровом кризисе, так что «Орландо» может воспользоваться шансом и увезти победу из Калифорнии.

    Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.40.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Лестер — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Лидс — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Уиком — Бристоль Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Барнсли — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Суонси — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч КПР — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Блэкпул — Линкольн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Чарльтон — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сток Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Голден Стэйт» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» увезет победу из Калифорнии?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры