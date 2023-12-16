ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф Сонг ЯдонгЯдонг не ровня Яну и другим топам. Китайцу рано драться за титул Бруну ФернандешБольше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы
  • 01:07
    • «Аталанта» разгромила «Ракув» в матче Лиги Европы, у Миранчука — ассист
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Атланта» реванш у соперника?

    «Торонто» — «Атланта». Ставка (к. 2.33) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Торонто Рэпторс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Атланта»
    Торонто. «Скотиабанк Арена». Дата 16 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 16 Декабря 2023 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Атланта Атланта
  • НБА
    •

    «Торонто»

    «Торонто» выиграл домашнюю игру у «Атланты» (135:128). В этом матче отметим результативную игру Паскаля Сиакама, который отправил в кольцо соперника 33 очка, сделал 7 подборов и отдал 7 передач.

    Таким образом канадцы прервали проигрышную серию, которая состояла из четырех матчей. Ранее «Торонто» дважды проиграл «Нью-Йорку» (130:136, 106:119), также со знаком минус закончились игры против «Шарлотт» (116:119) и «Майами» (103:112).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «рептилии» занимают 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. В 24 матчах «Торонто» одержал 10 побед и потерпел 14 поражений.

    «Атланта»

    «Атланта» опустилась в турнирной таблице Восточной конференции на 11-е место. Небольшой спад «ястребов» связан с пятью поражениями команды в матчах против «Милуоки» (121:132), «Бруклина» (113:114), «Филадельфии» (114:125), «Денвера» (122:129).

    В рамках минувшего игрового дня «Атланта» проиграла канадцам из «Торонто» (128:135). Несмотря на проигрыш лучшим игроком матча стал лидер «ястребов» Трей Янг, которому удалось оформить дабл-дабл из 35 очков и 17 передач.

    В 23-х сыгранных матчей регулярного сезона баскетболисты «Атланты» выиграли 9 встреч, в 14-ти поединках «Хокс» потерпел фиаско.

    В составе «Атланты» три травмированных баскетболиста: выбыли из строя Джален Джонсон — у форварда травма запястья; Мухамед Гуйе — с травмой спины; Кобэ Буфкин — у защитника травма пальца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торонто» — 1.70, победа «Атланты» — 2.33.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: У «Атланты» есть хороший шанс, чтобы взять реванш у «Торонто». Мы рискнем и поставим на победу «ястребов».

    Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.33.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бостон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Денвер — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портленд — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Тигрес — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Араз — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Букша — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Атланта» реванш у соперника?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры