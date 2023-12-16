Торонто. «Скотиабанк Арена». Дата 16 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

«Торонто» выиграл домашнюю игру у «Атланты» (135:128). В этом матче отметим результативную игру Паскаля Сиакама, который отправил в кольцо соперника 33 очка, сделал 7 подборов и отдал 7 передач.

Таким образом канадцы прервали проигрышную серию, которая состояла из четырех матчей. Ранее «Торонто» дважды проиграл «Нью-Йорку» (130:136, 106:119), также со знаком минус закончились игры против «Шарлотт» (116:119) и «Майами» (103:112).

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На данный момент «рептилии» занимают 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. В 24 матчах «Торонто» одержал 10 побед и потерпел 14 поражений.

«Атланта»

«Атланта» опустилась в турнирной таблице Восточной конференции на 11-е место. Небольшой спад «ястребов» связан с пятью поражениями команды в матчах против «Милуоки» (121:132), «Бруклина» (113:114), «Филадельфии» (114:125), «Денвера» (122:129).

В рамках минувшего игрового дня «Атланта» проиграла канадцам из «Торонто» (128:135). Несмотря на проигрыш лучшим игроком матча стал лидер «ястребов» Трей Янг, которому удалось оформить дабл-дабл из 35 очков и 17 передач.

В 23-х сыгранных матчей регулярного сезона баскетболисты «Атланты» выиграли 9 встреч, в 14-ти поединках «Хокс» потерпел фиаско.

В составе «Атланты» три травмированных баскетболиста: выбыли из строя Джален Джонсон — у форварда травма запястья; Мухамед Гуйе — с травмой спины; Кобэ Буфкин — у защитника травма пальца.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торонто» — 1.70, победа «Атланты» — 2.33.

Прогноз: У «Атланты» есть хороший шанс, чтобы взять реванш у «Торонто». Мы рискнем и поставим на победу «ястребов».

Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.33.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 1.93.