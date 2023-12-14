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    «Торонто» сможет одержать победу над «ястребами»?

    «Торонто» — «Атланта». Ставка (2.25) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Атланта»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2023 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Атланта Атланта
  • НБА
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    «Торонто»

    «Торонто» не обладает должным запасом прочности и стабильностью, чтобы даже на краткосрочной дистанции демонстрировать непродолжительные серии побед.

    Замысел в игре Раяковича виден невооруженным глазом, но вот качество большинства баскетболистов оставляет желать лучшего.

    Командная игра на уровне, но не очень рациональные делится отдельных игроков команды сводят на нет все усилия клуба.

    Все прогнозы на НБА

    На бумаге перед предстоящим поединком против «Хит» канадский клуб выглядит слабее, но домашний паркете должен придать необходимых сил подопечным Раяковича.

    «Атланта»

    «Атланта» выглядит не очень хорошо на данном временном отрезке, поэтому сложно прогнозировать какие-то положительные исходы в предстоящих поединках, хотя соперники не из числа сильнейших.

    У игроков клуба мяч валится из рук в прямом смысле этого слова. Клуб из Джорджии старается выжать максимум из своих лидеров, но складывается впечатление, что силы их покинули ещё пару недель назад.

    Четыре поражения подряд даром не проходят, но за клуб Макмиллана говорят победы в двух последних очных поединках против «Торонто».

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    Хочется надеяться, что эта статистика позволит «ястребам» приободриться и прервать свою грустную проигрышную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.71, победа «Атланта» — 2.19.

    Прогноз: «Торонто» может воспользоваться кризисом соперника и забрать победу себе.

    Альтернативный прогноз: Матч будет изобиловать очками.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.09.

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