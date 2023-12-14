В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

«Детройт» уже никого не удивляет своей унылой игрой и антирекордами. Пару дней назад коллектив из Мичигана потерпел 20 (!!) поражение подряд.

Такими темпами коллектив Уильямса вполне может замахнуться на антирекорд «Бобкэтс», которые чуть более 10 лет назад смогли победить всего лишь в 10 процентах сыгранных поединков.

Пока же команда находится в полном ступоре и не понимает, как ей и куда двигаться дальше, а болельщики просто беснуются.

Все прогнозы на НБА

В предстоящем матче против «Филадельфии» команда, ведомая Каннингемом почти наверняка устроится на двадцать первый проигрыш подряд, поскольку «Филадельфия» не оставляет ни единого шанса таким безнадежным аутсайдерам.

«Филадельфия»

«Филадельфия» смотрится крайне убедительно и не устает накидывать почти по 150 очков клубам, у которых огромные дыры в обороне.

У «76-х» потрясающая взаимозаменяемость, поскольку состав максимально ровный и стабильно сильный.

В последней встрече против «Вашингтона» все игроки без исключения работали на командную победу, поэтому она получилась такой простой.

В матче против «Детройта» гостям нужно побежать, если они хотят продолжить борьбу за попадание в пост-сезон весной будущего года.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 5.35, победа «Филадельфии» — 1.17.

Прогноз: «Детройт» потерпит очередное сокрушительное поражение.

Альтернативный прогноз: Гости наберут максимально много очков.

Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 125 с коэффициентом 2.07.