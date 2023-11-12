Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 12 ноября. Время — 23:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» опустился с 9-го на 11-е место в Западной конференции при трех победах и пяти поражениях.

«Парикмахеры» не могут выиграть уже четвертый матч подряд. Была неудачная игра с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:130). Победителя команды определили лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (117:117).

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Потом последовало фиаско в поединках против «Нью-Йорка» (97:111) и «Бруклина» (93:100). И вот новая неудачная игра с участием «Клипперс», команда проиграла «Далласу» (126:144).

По-прежнему от травм не могут отойти два игрока команды. С травмами в лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» находятся защитник Брэндон Бостон и центровой Мэйсон Пламли.

«Мемфис»

Три тура назад «Мемфис» все-же добился своего и одержал первую победу в сезоне, на выезде «гриззли» обыграли «Портленд» (112:100).

В составе команды из штата Теннесси отличился Десмонд Бэйн. Защитник «Мемфиса» набрал 37 очков, до дабл-дабла игроку не хватило двух передач.

В Западной конференции «Мемфис» занимает последнее 15 место. Команда смогли выиграть лишь одну встречу, в остальных восьми играх «гризли» проигрывали.

Вытащить «Мемфис» из баскетбольной ямы могут ее лидеры, которые пока не играют. Джа Моранту осталось отбыть дисквалификацию в 16 матчей. Всего — 25 встреч. А Стивену Адамсу сделают операцию на задней крестообразной связке правого колена. Адамс наверняка, выбыл из строя на весь сезон.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.14, победа «Мемфиса» — 4.53.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» терпит одну неудачу за другой. Впереди игра против одного из аутсайдеров Западной конференции — «Мемфиса». «Ковбои» сейчас на ходу и наверняка добьются успеха.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: В играх с участием «Далласа» в среднем забрасывается 230 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

Альтернативная ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.83.