ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    «Даллас» продлит проигрышную серию «парикмахеров»?

    «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас»
    Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 11 ноября. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 11 Ноября 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» потерял лидерство в Западной конференции после неудачной игры с «Торонто» (116:127). Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Несмотря на поражение лучшим игроком поединка стал лидер техасцев Лука Дончич, который набрал 31 очко, сделал 7 подборов и отдал 8 передач.

    Под вопросом участие Дерека Лайвли, игрок «Далласа» выбыл из строя из-за болезни и уже пропустил матч против «Торонто».

    Все прогнозы на НБА

    В последних пяти встречах «Даллас» одержал победы над «Орландо» (117:102), «Шарлотт» (124:118) и «Чикаго» (114:105). На данный момент «ковбои» занимают второе место в Западной конференции при шести победах и двух поражениях.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» опустился с пятого на девятое место в Западной конференции при трех победах и четырех поражениях.

    «Парикмахеры» не могут выиграть уже третий матч подряд. Была неудачная игра с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:130). Победителя команды определили лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (117:117).

    Потом последовало фиаско в поединках против «Нью-Йорка» (97:111) и «Бруклина» (93:100). В предстоящей игре против «Далласа» не смогут сыграть два игрока. С травмами в лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» находятся защитник Брэндон Бостон и центровой Мэйсон Пламли.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 1.78, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» терпит одну неудачу за другой. Впереди игра против одного из лидеров Западной конференции — «Далласа». «Ковбои» сейчас на ходу и наверняка добьются успеха.

    Ставка: Фора «Далласа» (-4) с коэффициентом 2.13.

    Альтернативный прогноз: В играх с участием «Далласа» в среднем забрасывается 230 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

    Альтернативная ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Гомель — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Эльверсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Венеция — Катанзаро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» продлит проигрышную серию «парикмахеров»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры