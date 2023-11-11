Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 11 ноября. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» потерял лидерство в Западной конференции после неудачной игры с «Торонто» (116:127). Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Несмотря на поражение лучшим игроком поединка стал лидер техасцев Лука Дончич, который набрал 31 очко, сделал 7 подборов и отдал 8 передач.

Под вопросом участие Дерека Лайвли, игрок «Далласа» выбыл из строя из-за болезни и уже пропустил матч против «Торонто».

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В последних пяти встречах «Даллас» одержал победы над «Орландо» (117:102), «Шарлотт» (124:118) и «Чикаго» (114:105). На данный момент «ковбои» занимают второе место в Западной конференции при шести победах и двух поражениях.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» опустился с пятого на девятое место в Западной конференции при трех победах и четырех поражениях.

«Парикмахеры» не могут выиграть уже третий матч подряд. Была неудачная игра с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:130). Победителя команды определили лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (117:117).

Потом последовало фиаско в поединках против «Нью-Йорка» (97:111) и «Бруклина» (93:100). В предстоящей игре против «Далласа» не смогут сыграть два игрока. С травмами в лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» находятся защитник Брэндон Бостон и центровой Мэйсон Пламли.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 1.78, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.20.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» терпит одну неудачу за другой. Впереди игра против одного из лидеров Западной конференции — «Далласа». «Ковбои» сейчас на ходу и наверняка добьются успеха.

Ставка: Фора «Далласа» (-4) с коэффициентом 2.13.

Альтернативный прогноз: В играх с участием «Далласа» в среднем забрасывается 230 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

Альтернативная ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.03.