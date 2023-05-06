Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 6 мая. Время — 02:30 по мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Прервалась семиматчевая победная серия «Филадельфии», во втором поединке 1/4 финала «76-е» потерпели крупное поражение от «Бостона» (87:121). Несмотря на разгром, отметим игру Тобиаса Харриса, форвард набрал 16 очков и совершил 7 подборов. Это третий персональный результат матча после игроков «Бостона» Малкольма Брогдона и Джейлена Брауна.

Счёт в серии равный (1:1). В первом матче противостояния «Филадельфия» одержала победу над «кельтами» (119:115). На данный в составе «Филадельфии» нет травмированных и заболевших. К третьему матчу противостояния «Сиксерс» подходит в боевом составе.

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В первом раунде плей-офф «Филадельфия» всухую переиграла «Бруклин» (4:1 — победа в серии) и вышла в 1/4 финала. В Восточной конференции команда заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

«Бостон»

Джейлен Браун внёс основной вклад в победу «Бостона» над «Филадельфией» (121:87). Защитник отправил в кольцо соперника 25 очков, сделал четыре передачи и совершил три подбора. Вторым по результативности стал Малкольм Брогдон, набрав 23 очка в матче.

Таким образом «бостонским кельтам» удалось восстановить паритет в серии. В первом матче противостояния с «Филадельфией» (115:119) в составе «Бостона» оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч. В 1/8 финала была обыграна «Атланта» (4:2 — победа в серии).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Филадельфии» — 2.13, победа «Бостона» — 1.86.

Прогноз: «Филадельфия» потерпела крупное поражение в предыдущей игре с разницей минус 34 очка. Оправятся ли баскетболисты после такого удара? Ответ узнаем в третьей встрече противостояния. Наверняка «Бостон» поймат кураж и добьется и выйдет вперёд в серии.

Ставка: Фора «Бостона» (-5.5) с коэффициентом 2.49.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Филадельфии» и «Бостона» забрасывают 210 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 3.15.