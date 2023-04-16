Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 16 апреля. Время — 03:30 по мск. «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» провел сезон просто замечательно и коллектив из Калифорнии способен зарубиться не на шутку в этом плей-офф. Майк Браун проделал замечательную работу, а состав у «королей» такой глубины, что даже «Голден Стэйт» позавидуют ей.

Последние матчи «Кингз» откровенно провалили, но не удивительно, поскольку почти все лидеры сидели на скамейке запасных. Сейчас возникает вполне резонный вопрос, смогут ли они все вновь влиться в струю в серии с таким серьезным соперником, как «Уорриорз».

«Сакраменто» дорос до того уровня, чтобы всерьез не только замахиваться на полуфинал конференции, но и быть реальным контендером с таким составом, какой у него сесть на данный момент времени.

«Голден Стэйт»

Много кто на протяжении сезона высказывал непопулярное мнение, что «Голден Стэйт» уже совсем не тот, и даже в регулярном сезоне ему ничего не светит. Критики были посрамлены финишным спуртом, а итоговое шестое место в турнирной таблице Запада создает ещё больше непонятности.

В итоге «воины» по сетке попали на «Сакраменто», что нельзя считать самым оптимальным вариантом по нынешнему сезону, но у клуба из Сан-Франциско все равно есть достаточно ресурсов, которые позволяют им рассчитывать на победу в предстоящей серии.

Многое будет зависеть от того, насколько далеко клуб Керра будут обходить травмы по нынешнему розыгрышу плей-офф. Здесь ожидается заруба на семь матчей, причем в каждом из них видится борьба.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом поединке: победа «Сакраменто» — 1.93, победа «Сан-Антонио» — 2.01.

Прогноз: Предельно равная игра ожидается в предстоящем поединке, но все же хозяева должны побеждать в этом матче.

Альтернативный прогноз: Каждый из клубов способен себе забрать по одной половине встречи.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: П2/П1 с коэффициентом 6.00.