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    Кто продолжит борьбу за выход в плей-фф?

    «Торонто» — «Чикаго». Прогноз (к. 2.82), ставка на матч регулярки НБА, 13 апреля 2023 года

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    Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 13 апреля. Время — 02:00 по мск. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 13 Апреля 2023 года
    Торонто
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  • НБА. Плей-офф
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    «Торонто»

    «Торонто» в Восточной конференции занял девятое место и вышел в плей-ин. В регулярном чемпионате канадский коллектив одержал 41 победу и потерпел 41 поражение.

    В матче заключительного тура «Рэпторс» переиграл победител Востока — «Милуоки» (121:105). В этом матче ключевую роль сыграл защитник Гари Трент, оформив 23 очка, совершив один подбор и отдав три передачи.

    Если «Торонто» выиграет оба раунда квалификации плей-ин, то в 1/8 финала встретится именно с «Милуоки».

    В последних пяти встречах баскетболисты из Канады добились трёх побед. Дважды был обыгран «Шарлотт» (120:100 и 128:108). Но были и два поражения в противостоянии с «Бостоном» (102:121 и 93:97).

    В матче против «Чикаго» команде не смогут помочь три игрока. Из строя выбыли О Джи Ануноби (травма лодыжки), Фред Ванвлит (травма пальца) и Отто Портер (травма пальца).

    В прошлом сезоне «Торонто» вышел в плей-офф напрямую, в 1/8 финала канадская команда проиграла «Филадельфии» (2:4 — счёт в серии).

    «Чикаго»

    «Чикаго» занял десятое место в Восточной конференции и вышел в плей-ин. Регулярку «быки» завершили с отрицательным балансом: 40 побед и 42 поражения.

    Хотя в последних матчах иллинойсцы добились успеха, обыграв «Даллас» (115:112) и «Детройт» (103:81). В матче с «Далласом» лучшим игроком стал Коби Уайт, игрок оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. В игре против «Детройта» результативностью отметился Зак Лавин, набрав 17 очков.

    А ещё была победа над «Мемфисом» (128:107) и два поражения от «Атланты» (105:123) и «Милуоки» (92:105).

    По-прежнему в лазарете команды с травмой колена находятся защитники «Чикаго» Лонзо Болл и Джастин Льюис.

    В прошлом сезоне «Чикаго» вышел в плей-офф напрямую, в 1/8 финала иллинойсцы проиграли «Милуоки» (1:4 — счёт в серии).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.51, победа «Чикаго» — 2.82.

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    Прогноз: «Торонто» испытывает кадровые проблемы. Этим и могут воспользоваться игроки «Чикаго».

    Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.82.

    Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 222 с коэффициентом 2.65.

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    «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто продолжит борьбу за выход в плей-фф?
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