Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 13 апреля. Время — 02:00 по мск. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» в Восточной конференции занял девятое место и вышел в плей-ин. В регулярном чемпионате канадский коллектив одержал 41 победу и потерпел 41 поражение.

В матче заключительного тура «Рэпторс» переиграл победител Востока — «Милуоки» (121:105). В этом матче ключевую роль сыграл защитник Гари Трент, оформив 23 очка, совершив один подбор и отдав три передачи.

Если «Торонто» выиграет оба раунда квалификации плей-ин, то в 1/8 финала встретится именно с «Милуоки».

В последних пяти встречах баскетболисты из Канады добились трёх побед. Дважды был обыгран «Шарлотт» (120:100 и 128:108). Но были и два поражения в противостоянии с «Бостоном» (102:121 и 93:97).

В матче против «Чикаго» команде не смогут помочь три игрока. Из строя выбыли О Джи Ануноби (травма лодыжки), Фред Ванвлит (травма пальца) и Отто Портер (травма пальца).

В прошлом сезоне «Торонто» вышел в плей-офф напрямую, в 1/8 финала канадская команда проиграла «Филадельфии» (2:4 — счёт в серии).

«Чикаго»

«Чикаго» занял десятое место в Восточной конференции и вышел в плей-ин. Регулярку «быки» завершили с отрицательным балансом: 40 побед и 42 поражения.

Хотя в последних матчах иллинойсцы добились успеха, обыграв «Даллас» (115:112) и «Детройт» (103:81). В матче с «Далласом» лучшим игроком стал Коби Уайт, игрок оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. В игре против «Детройта» результативностью отметился Зак Лавин, набрав 17 очков.

А ещё была победа над «Мемфисом» (128:107) и два поражения от «Атланты» (105:123) и «Милуоки» (92:105).

По-прежнему в лазарете команды с травмой колена находятся защитники «Чикаго» Лонзо Болл и Джастин Льюис.

В прошлом сезоне «Чикаго» вышел в плей-офф напрямую, в 1/8 финала иллинойсцы проиграли «Милуоки» (1:4 — счёт в серии).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.51, победа «Чикаго» — 2.82.

Прогноз: «Торонто» испытывает кадровые проблемы. Этим и могут воспользоваться игроки «Чикаго».

Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.82.

Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

Альтернативная ставка: Тотал больше 222 с коэффициентом 2.65.