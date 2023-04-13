«Торонто»
«Торонто» в Восточной конференции занял девятое место и вышел в плей-ин. В регулярном чемпионате канадский коллектив одержал 41 победу и потерпел 41 поражение.
В матче заключительного тура «Рэпторс» переиграл победител Востока — «Милуоки» (121:105). В этом матче ключевую роль сыграл защитник Гари Трент, оформив 23 очка, совершив один подбор и отдав три передачи.
Если «Торонто» выиграет оба раунда квалификации плей-ин, то в 1/8 финала встретится именно с «Милуоки».
В последних пяти встречах баскетболисты из Канады добились трёх побед. Дважды был обыгран «Шарлотт» (120:100 и 128:108). Но были и два поражения в противостоянии с «Бостоном» (102:121 и 93:97).
В матче против «Чикаго» команде не смогут помочь три игрока. Из строя выбыли О Джи Ануноби (травма лодыжки), Фред Ванвлит (травма пальца) и Отто Портер (травма пальца).
В прошлом сезоне «Торонто» вышел в плей-офф напрямую, в 1/8 финала канадская команда проиграла «Филадельфии» (2:4 — счёт в серии).
«Чикаго»
«Чикаго» занял десятое место в Восточной конференции и вышел в плей-ин. Регулярку «быки» завершили с отрицательным балансом: 40 побед и 42 поражения.
Хотя в последних матчах иллинойсцы добились успеха, обыграв «Даллас» (115:112) и «Детройт» (103:81). В матче с «Далласом» лучшим игроком стал Коби Уайт, игрок оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. В игре против «Детройта» результативностью отметился Зак Лавин, набрав 17 очков.
А ещё была победа над «Мемфисом» (128:107) и два поражения от «Атланты» (105:123) и «Милуоки» (92:105).
По-прежнему в лазарете команды с травмой колена находятся защитники «Чикаго» Лонзо Болл и Джастин Льюис.
В прошлом сезоне «Чикаго» вышел в плей-офф напрямую, в 1/8 финала иллинойсцы проиграли «Милуоки» (1:4 — счёт в серии).
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.51, победа «Чикаго» — 2.82.
Прогноз: «Торонто» испытывает кадровые проблемы. Этим и могут воспользоваться игроки «Чикаго».
Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.82.
Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.
Альтернативная ставка: Тотал больше 222 с коэффициентом 2.65.