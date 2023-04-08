Бостон. Стадион «Ти-Ди Гарден». Дата — 08 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» проводил свой последний поединок как раз против «Торонто» и в крайне мало результативном матче одержал гроссмейстерскую победу, даже не добравшийся до отметки в 100 набранных очков.

Больше всех очков в команде Маззуллы в том матче набрал Брогдон, который записал на свой счет 29 результативных баллов.

Клуб из Массачусетса имеет на данный момент времени 55 побед и 25 поражений. Это позволяет комфортно себя чувствовать на втором месте в восточной конференции, и в предстоящем матче против «Торонто» хозяева вполне могут снова рассчитывать на победу.

«Торонто»

«Торонто» все же забронировал за собой место в плей-ин, но, чтобы попасть плей-офф нужно играть лучше, чем в последнем проигранном матче с «Бостоном».

В игре против «Селтикс» отлично себя проявил Паскаль Сиакам, который набрал 28 очков. Однако его усилий не хватило, чтобы помочь добыть своему клубу победу.

Сейчас у «Торонто» девятое место в конференции, и по 40 побед и поражений. Место в плей-ин уже никуда не денется, но для состояния внутренней уверенности неплохо бы победить в предстоящем мачте против одного из лидеров Востока.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.72, победа «Торонто» — 2.20.

Прогноз: «Бостон» умеет играть на результат и в этом поединке не позволит сопернику из Канады победить.

Альтернативный прогноз: Соперники вновь продемонстрируют вялую игру в атаке.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.42.

Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.21.