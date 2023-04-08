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    Хозяева снова обыграют клуб из Канады?

    «Бостон» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 08 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Торонто»
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    «Бостон»
    Бостон. Стадион «Ти-Ди Гарден». Дата — 08 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» проводил свой последний поединок как раз против «Торонто» и в крайне мало результативном матче одержал гроссмейстерскую победу, даже не добравшийся до отметки в 100 набранных очков.

    Больше всех очков в команде Маззуллы в том матче набрал Брогдон, который записал на свой счет 29 результативных баллов.

    Клуб из Массачусетса имеет на данный момент времени 55 побед и 25 поражений. Это позволяет комфортно себя чувствовать на втором месте в восточной конференции, и в предстоящем матче против «Торонто» хозяева вполне могут снова рассчитывать на победу.

    «Торонто»

    «Торонто» все же забронировал за собой место в плей-ин, но, чтобы попасть плей-офф нужно играть лучше, чем в последнем проигранном матче с «Бостоном».

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    В игре против «Селтикс» отлично себя проявил Паскаль Сиакам, который набрал 28 очков. Однако его усилий не хватило, чтобы помочь добыть своему клубу победу.

    Сейчас у «Торонто» девятое место в конференции, и по 40 побед и поражений. Место в плей-ин уже никуда не денется, но для состояния внутренней уверенности неплохо бы победить в предстоящем мачте против одного из лидеров Востока.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.72, победа «Торонто» — 2.20.

    Прогноз: «Бостон» умеет играть на результат и в этом поединке не позволит сопернику из Канады победить.

    Альтернативный прогноз: Соперники вновь продемонстрируют вялую игру в атаке.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.42.

    Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.21.

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    «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева снова обыграют клуб из Канады?
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