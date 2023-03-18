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    Даст ли «Сан-Антонио» бой сопернику уровня топ?

    «Сан-Антонио» — «Мемфис». Прогноз (к. 2.06), ставка на матч регулярного сезона НБА, 18 февраля 2023 года

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    «Сан-Антонио»
    Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 18 февраля. Время — 03:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Марта 2023 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» проиграл в последнем матче регулярки, уступив в домашнем поединке «Далласу» (128:137). В этом матче в составе техасского клуба отмечаем результативные действия Келдона Джонсона. Форвард отправил в кольцо соперника 27 очков.

    В последних пяти матчах «Сан-Антонио» также уступил «Оклахоме» (90:102) и «Хьюстону» (110:142). Также команда смогла переиграть «Орландо» (132:114) и «Денвер» (128:120).

    В лазарете команды три баскетболиста. Не смогут сыграть изз-за травм Ромео Лэнгфорд, Девонте Грэм и Хем Бирч.

    «Сан-Антонио» занимает 14 место в Западной конференции при 18 победах и 51 поражениии.

    «Мемфис»

    «Мемфис» потерял второе место в Западной конференции, уступив «Майами» (119:138). Игра прошла в гостях. К тому же прервалась серия из трёх побед команды из штата Теннесси.

    Ранее «Мемфис» смог дважды обыграть «Даллас» (104:88 и 112:108) и «Голден Стэйт» (131:110).

    В составе «гризили» — пять травмированных баскетболистов, в их числе лидер команды Стивен Адамс. По личным причинам не сыграет и лидер «Мемфиса» Джа Морант. «Мемфис» входит в топ-3 своей конференции. «Гризли» провели 68 матчей при 41 победе и 27 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 4.02, победа «Мемфиса» — 1.37.

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    Прогноз: «Сан-Антонио» хоть и аутсайдер, но может создать проблемы сопернику. Если и проиграет, то не крупно.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+7.5) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.05.

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    «Сан-Антонио» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Даст ли «Сан-Антонио» бой сопернику уровня топ?
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