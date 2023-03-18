Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 18 февраля. Время — 03:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» проиграл в последнем матче регулярки, уступив в домашнем поединке «Далласу» (128:137). В этом матче в составе техасского клуба отмечаем результативные действия Келдона Джонсона. Форвард отправил в кольцо соперника 27 очков.

В последних пяти матчах «Сан-Антонио» также уступил «Оклахоме» (90:102) и «Хьюстону» (110:142). Также команда смогла переиграть «Орландо» (132:114) и «Денвер» (128:120).

В лазарете команды три баскетболиста. Не смогут сыграть изз-за травм Ромео Лэнгфорд, Девонте Грэм и Хем Бирч.

«Сан-Антонио» занимает 14 место в Западной конференции при 18 победах и 51 поражениии.

«Мемфис»

«Мемфис» потерял второе место в Западной конференции, уступив «Майами» (119:138). Игра прошла в гостях. К тому же прервалась серия из трёх побед команды из штата Теннесси.

Ранее «Мемфис» смог дважды обыграть «Даллас» (104:88 и 112:108) и «Голден Стэйт» (131:110).

В составе «гризили» — пять травмированных баскетболистов, в их числе лидер команды Стивен Адамс. По личным причинам не сыграет и лидер «Мемфиса» Джа Морант. «Мемфис» входит в топ-3 своей конференции. «Гризли» провели 68 матчей при 41 победе и 27 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 4.02, победа «Мемфиса» — 1.37.

Прогноз: «Сан-Антонио» хоть и аутсайдер, но может создать проблемы сопернику. Если и проиграет, то не крупно.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+7.5) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.05.