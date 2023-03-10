Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 10 марта. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Продолжается проигрышная серия игр «Детройта», которая составляет девять матчей. В минувшем игровом дне баскетболисты из Мичигана уступили «Вашингтону» (117:119). В этом матче в составе «Детройта» отличился Джейден Иви, оформив дабл-дабл из 26 очков и 12 передач.

11 февраля — дата последней победы «Детройта», в этот день «Пистонс» одержал победу над «Сан-Антонио» (138:131).

Лазарет «Детройта» постепенно пополняется игроками. С травмаи лодыжки, ахилла и бедра не смогут сыграть Джаден Дюрен, Боян Богданович, Айзея Стюарт и Хамиду Диалло. Под вопросом участие Кейда Каннингема и Киллиан Хейс.

В Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 15 победах и 51 поражении.

«Шарлотт»

«Шарлотт» прервал девятиматчевую победную серию «Нью-Йорка», одержав победу над «никсами» (112:105). Вклад в победу команды внёс Келли Дж. Убре, который оформил 27 очков.

Также «Шарлотт» добился успеха после трёх неудачных встреч от «Бруклина» (86:102), «Орландо» (106:117) и «Финикса» (91:105).

В составе команды три травмированных игрока. Это Коди Мартин — у форварда повреждено колено. А ещё с травмами лодыжки вне игры остаются Ламело Болл и Тео Маледон.

В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место при 21 победе и 46 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 2.44, победа «Шарлотт» — 1.65.

Прогноз: Встреча аутсайдеров Восточной конференции, соперников разделяют шесть побед. «Шарлотт» наверняка, добьется победы, так как у соперника проблемы с составом.

Ставка: Фора «Шарлотт» (-7) с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: В среднем за матч игроки «Детройта» и «Шарлотт» забрасывают от 220 до 230 очков.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 225.5 с коэффициентом 2.03.