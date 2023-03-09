«Денвер»
Домашняя серия игр «Денвера» продолжается, так же как и серия матчей из побед. На стадионе «Болл Арена» «наггетсы» выиграли уже главного преследователя «Мемфиса» (113:97) и «Торонто» (118:113).
Вклад в победу над «Мемфисом» внёс Майкл Портер-мл. Форвард «самородков» отправил в кольцо «гризли» 26 очков, а ещё совершил 8 подборов. Джамал Мюррэй стал лучшим игроком в поединке против «Торонто». На счету защитника — 24 очка.
Сама победная серия «Денвера» составляет четыре победы. Были также обыграны «Хьюстон» (133:112) и «Лос-Анджелес Клипперс» (134:124).
У «Денвера» два игрока в лазарете. С травмами ноги и плеча вне игры пока находятся Коллин Гиллеспи и Зеке Ннаджи.
«Денвер» продолжает лидировать в Западной конференции. За плечами «самородков» 65 матчей при 46 победах и 19 поражениях.
«Чикаго»
Две победы и три поражения — результат последних матчей с участием «Чикаго». Клуб из Иллинойса одержал победы в матчах с «Вашингтоном» (102:82) и «Детройтом» (117:115).
Игроки «Чикаго» не могут выиграть второй матч подряд, в минувшем туре команда уступила «Индиане» (122:125). А ещё было поражение от «Финикса» (104:125).
Лазарет «Чикаго» постепенно пустеет, вернулся в строй Горан Драгич, а вот Лонзо Болл и Джавонте Грин всё еще вне игры. Игроки по-прежнему находятся на больничной койке с
травмами колен.
«Чикаго» отпустил в отрыв своего конкурента в битве за место в плей-ин. Теперь отставание от десятой команды Востока — «Вашингтона», составляет две победы. На данный момент «Чикаго» на 11 месте при 29 победах и 36 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.34, победа «Чикаго» — 3.64.
Прогноз: «Чикаго» будет сложно в матче с «Денвером», но коллектив из Иллинойса точно даст бой, можно подстраховаться и сыграть в пользу форы гостевой команды.
Ставка: Фора «Чикаго» (+5) с коэффициентом 2.32.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.09.