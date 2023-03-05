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    Все новости спорта

    Возьмёт ли «Голден Стэйт» реванш за поражение?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 2.90), ставка на матч регулярного сезона НБА, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 5 марта. Время — 23:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает борьбу за место в плей-ин. «Озёрникам» не хватает одной победы, чтобы обойти в таблице «Юту». В последних пяти встречах «Лейкерс» одержал три победы. Таким образом были обыграны «Голден Стэйт» (124:111), «Даллас» (111:108) и «Оклахома» (123:117).

    Но в последней встрече команда из Лос-Анджелеса потерпела неудачу, проиграв дома «Миннесоте» (102:110). Несмотря на поражение в этом матче отметим результативную игру в исполнении Энтони Дэвиса. Форвард выиграл персональную гонку, отправив в кольцо соперника 38 очков.

    По-прежнему в лазарете команды с травмой ноги находится Леброн Джеймс. А Д'Анджело Расселл оказался вне игры из-за травмы лодыжки.

    На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место. У команды 30 побед и 34 поражения.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» вернулся на победные рельсы, команда в домашней серии игр одержал пять побед в пяти матчах. Чемпионы переиграли «Хьюстон» (116:101), «Миннесоту» (109:104), «Портленд» (123:105), «Лос-Анджелес Клипперс» (115:91) и «Нью-Орлеан» (108:99).

    В последней игре с «Нью-Орлеан» лучшего результата добился защитник Клей Томпсон, набрав 27 очков, соверши один подбор и отдав четыре передачи.

    В составе «Голден Стэйт» тоже есть травмированные игроки, их в лазарете четыре. С повреждением лодыжки, ноги, брюшных мышц и бедра вне игры пока находятся Патрик Болдуин, Райан Роллинс, Гэри Пэйтон и Андре Игудала соответственно.

    Выигрышная серия «Голден Стэйт» подняла команду в топ-5 Западной конференции. У «золотых» положительный баланс побед и поражений. Команда одержала 34 победы и потерпела 30 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.88, победа «Голден Стэйт» — 1.49.

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    Прогноз: Прошлая встреча соперников завершилась в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас у «Голден Стэйт» есть прекрасная возможность взять реванш у соперника, так как соперник сейчас без ключевого игрока играет, а у «Уорриорз» сейчас игровой подъем, который приносит только победы.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: Также ожидается яркая и результативная игра.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 238 с коэффициентом 2.14.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Возьмёт ли «Голден Стэйт» реванш за поражение?
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