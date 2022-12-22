Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 22 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» после весьма удачной серии на своем паркете проиграл три домашних матча подряд: «Майами» (108:111), «Сан-Антонио» (105:124) и «Портленду» (95:107). «Рокетс» закономерно опустились на последнюю строчку в своей конференции.

В последнем поединке с «Сан-Антонио» лучшим в сотсаве «Рокетс» был турок Шенгюн, который единственный в комнаде набрал больше 20 очков (22 балла).

У «Хьюстона» на данный момент времени 9 побед и 21 поражение. Шансы на выигрыш у «Орландо» пусть и на своем паркете крайне невысокие, поскольку соперник играет очень уж задорно, а все травмированные почти вернулись в основу.

«Орландо»

«Орландо» прервал свою шести матчевую победную серию в матче против «Атланты», где уступил своему сопернику всего лишь одно очко (125:126).

Игра получилась просто на загляденье, а лучшим в составе «волшебников» оказался Маркел Фульц. Он совсем недавно вернулся на паркет и оформил в матче против непростого соперника 24 очка.

«Орландо» пока что на 13 месте в своей конференции, но обыграть соперника в лице «Хьюстона» команде из Флориды вполне по силам. Тем более именно «Мэйджик» выиграли два последних очных матча из трех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 2.05, победа «Орландо» — 1.81.

Прогноз: «Орландо» сейчас выглядит куда привлекательнее по всем параметрам, чем «Хьюстон», и возвращение лидеров в состав «волшебников» позволяет рассчитывает им на выездную победу в Техасе.

Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 3.05.