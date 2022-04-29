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    «Финикс» отправится в четвертьфинал?

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз». Прогноз (к.1.90), ставка на матч плей-офф НБA, 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»
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    «Пеликанс» — «Финикс»
    Стадион «Смути-кинг-центр» в Луизиане встречает очередной матч плей-офф НБА. Шестая битва в серии. Дата — 29 апреля. Время — 02:30 по мск. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 29 Апреля 2022 года
    Нью-Орлеан
  • НБА. Плей-офф
    •  Нью-Орлеан 02:30 Финикс Финикс
  • НБА. Плей-офф
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    «Нью-Орлеан Пеликанс»

    «Пеликаны» отпускают соперника вперёд. Серия противостояния в пользу соперника «Финикс Санз» — (3:2)

    Брэндон Ингрэм — еще раз доказал статус лучшего игрока луизианцев. В пятом поединке защитник нарал 22 очка. А еще дабл-дабл у Валанчюнаса: 17 очков и 14 подборов.

    «Пеликанс» уже отыгрывался в серии дважды. Настало время восстановить статус-кво и в пятом поединке противостояния.

    «Финикс Санз»

    «Финикс» одержал важную побеу (112:97). В клубе — новый герой. Из тени вышел Микал Бриджес и заработал 31 очко. А Крис Пол дабл-дабл: 22 очка и 11 передач.

    У «фиников» последняя возможность спокойно квалифицироваться в следующий этап. Если «Санз» потерпит поражение, тогда шансы обеих команд будут равны.

    «Даллас» или «Юта» — следующий соперник, если «Финикс» сможет переиграть «Нью-Орлеан»

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этот раз делают ставку на вице-чемпиона НБА: победа «Пеликанс» — 2.20, победа «Санз» — 1.90

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    Прогноз: «Нью-Орлеан» дважды отыгрывался в серии. Мы считаем, что «пеликаны» не смогут это сделать в третий раз. «Санз» возьмет и выйдет в 1/4

    Ставка — победа «Финикс Санз» за 1.90

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    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» отправится в четвертьфинал?
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