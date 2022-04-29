Стадион «Смути-кинг-центр» в Луизиане встречает очередной матч плей-офф НБА. Шестая битва в серии. Дата — 29 апреля. Время — 02:30 по мск. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

«Пеликаны» отпускают соперника вперёд. Серия противостояния в пользу соперника «Финикс Санз» — (3:2)

Брэндон Ингрэм — еще раз доказал статус лучшего игрока луизианцев. В пятом поединке защитник нарал 22 очка. А еще дабл-дабл у Валанчюнаса: 17 очков и 14 подборов.

«Пеликанс» уже отыгрывался в серии дважды. Настало время восстановить статус-кво и в пятом поединке противостояния.

«Финикс Санз»

«Финикс» одержал важную побеу (112:97). В клубе — новый герой. Из тени вышел Микал Бриджес и заработал 31 очко. А Крис Пол дабл-дабл: 22 очка и 11 передач.

У «фиников» последняя возможность спокойно квалифицироваться в следующий этап. Если «Санз» потерпит поражение, тогда шансы обеих команд будут равны.

«Даллас» или «Юта» — следующий соперник, если «Финикс» сможет переиграть «Нью-Орлеан»

Прогноз и ставка

Букмекеры в этот раз делают ставку на вице-чемпиона НБА: победа «Пеликанс» — 2.20, победа «Санз» — 1.90

Прогноз: «Нью-Орлеан» дважды отыгрывался в серии. Мы считаем, что «пеликаны» не смогут это сделать в третий раз. «Санз» возьмет и выйдет в 1/4

Ставка — победа «Финикс Санз» за 1.90