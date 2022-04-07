Матч участников плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Восточная конференция «Чикаго Буллз» примет «Бостон Селтикс». Матч пройдет на арене «Юнайтед-центр». Игра пройдет 7 апреля. Начало в 03:00 мск. «Чикаго» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго Буллз»

«Чикаго» шестая команда Восточной конференции. Клуб может опуститься максимум на восьмое место. А это тоже зона плей-офф. На счету «Буллз» 45 побед и 34 поражений.

В последних пяти матчах баскетболисты из Иллинойса одержали две победы и потерпели два поражения: проиграли командам «Бакс» (106:127), «Хит» (109:127), «Никс» (104:109). Обыграли «Клипперс» (135:130) и «Уизардс» (107:94).

«Бостон Селтикс»

«Бостон» второй клуб Восточной конференции. У команды 49 побед и 30 проигранных встреч.

Последний матч «Селтикс» выиграл у «Уизардс» (144:102). До этого была победа над «Пэйсерс» (128:123). А еще была успешная игра против «Тимбервулвз» (134:112). «Бостон» — один из фаворитов сезона.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям : победа «Бостон Селтикс» — 1.365, победа «Чикаго Буллз» — 3.52.

«Бостон» конечно, же, явный фаворит пары. Клуб всё-таки один лидеров Восточной конференции. В последнее время команда показывает сверхрезультативный баскетбол.

В таком случае предлагаем поставить на победу «Бостон Селтикс» + индивидуальный тотал больше 114.5 за 1.90.