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    «Чикаго» — «Бостон». Прогноз (к. 1.90), ставка на матч регулярного чемпионата NBA, 7 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Бостон»
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    Джейсон Тейтум
    Матч участников плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Восточная конференция «Чикаго Буллз» примет «Бостон Селтикс». Матч пройдет на арене «Юнайтед-центр». Игра пройдет 7 апреля. Начало в 03:00 мск. «Чикаго» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго Буллз»

    «Чикаго» шестая команда Восточной конференции. Клуб может опуститься максимум на восьмое место. А это тоже зона плей-офф. На счету «Буллз» 45 побед и 34 поражений.

    В последних пяти матчах баскетболисты из Иллинойса одержали две победы и потерпели два поражения: проиграли командам «Бакс» (106:127), «Хит» (109:127), «Никс» (104:109). Обыграли «Клипперс» (135:130) и «Уизардс» (107:94).

    «Бостон Селтикс»

    «Бостон» второй клуб Восточной конференции. У команды 49 побед и 30 проигранных встреч.

    Последний матч «Селтикс» выиграл у «Уизардс» (144:102). До этого была победа над «Пэйсерс» (128:123). А еще была успешная игра против «Тимбервулвз» (134:112). «Бостон» — один из фаворитов сезона.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям : победа «Бостон Селтикс» — 1.365, победа «Чикаго Буллз» — 3.52.

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    «Бостон» конечно, же, явный фаворит пары. Клуб всё-таки один лидеров Восточной конференции. В последнее время команда показывает сверхрезультативный баскетбол.

    В таком случае предлагаем поставить на победу «Бостон Селтикс» + индивидуальный тотал больше 114.5 за 1.90.

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    «Чикаго» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на баскетбол. В ожидании фееричной игры
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