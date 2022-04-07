«Чикаго Буллз»
«Чикаго» шестая команда Восточной конференции. Клуб может опуститься максимум на восьмое место. А это тоже зона плей-офф. На счету «Буллз» 45 побед и 34 поражений.
В последних пяти матчах баскетболисты из Иллинойса одержали две победы и потерпели два поражения: проиграли командам «Бакс» (106:127), «Хит» (109:127), «Никс» (104:109). Обыграли «Клипперс» (135:130) и «Уизардс» (107:94).
«Бостон Селтикс»
«Бостон» второй клуб Восточной конференции. У команды 49 побед и 30 проигранных встреч.
Последний матч «Селтикс» выиграл у «Уизардс» (144:102). До этого была победа над «Пэйсерс» (128:123). А еще была успешная игра против «Тимбервулвз» (134:112). «Бостон» — один из фаворитов сезона.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям : победа «Бостон Селтикс» — 1.365, победа «Чикаго Буллз» — 3.52.
«Бостон» конечно, же, явный фаворит пары. Клуб всё-таки один лидеров Восточной конференции. В последнее время команда показывает сверхрезультативный баскетбол.
В таком случае предлагаем поставить на победу «Бостон Селтикс» + индивидуальный тотал больше 114.5 за 1.90.