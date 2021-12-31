В пятницу, 31 декабря, «Вашингтон» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 17 поражений.

Обыграв «Юту» (109:103) и «Нью-Йорк» (124:117), в двух последних матчах «Уизардс» уступили «Филадельфии» (96:117) и «Майами» (112:119).

В поединке против «Хит» Спенсер Динвидди оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Кайл Кузьма добавил 22 балла, Давис Бертанс — 19, а Дэниел Гэффорд – 16.

Все прогнозы на НБА

На карантине у «Вашингтона» находятся Брэдли Бил, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Энтони Гилл, Руи Хатимура, Монтрезл Харрелл, Аарон Холидей, Томас Брайант и Рауль Нето.

«Кливленд»

«Кливленд» идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции с 20 победами и 14 поражениями.

В трех последних матчах «Кавальерс» обыграли «Торонто» (144:99), проиграв «Бостону» (101:111) и «Нью-Орлеану» (104:108).

Во встрече с «Пеликанс» самым результативным стал Рики Рубио — 27 очков, 13 подборов и 9 передач. Кевин Лав добавил 24 балла, Эван Мобли — 22 балла и 7 подборов.

По разным причинам за «Кливленд» не могут играть Джеди Осман, Ламар Стивенс, Джарретт Аллен, Дилан Уиндлер, Рубио, Дариус Гарлэнд, Эд Дэвис и Коллин Секстон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.81, победа «Кливленда» — 2.31.

«Кавальерс» — одна из самых стойких команд уходящего месяца, которая в период пандемии сумела взлететь вверх в турнирной таблице.

Однако рассчитывать на успех в игре с «Уизардс» будет сложно. Мало того, что многие лидеры «Кливленда» все еще отбывают карантин, в том числе Гарлэнд, так еще и Рубио получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Еще один вариант — «тотал меньше 213,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.