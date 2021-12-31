ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шайба МЧМ-2022Эдмонтон, у нас проблемы. МЧМ-2022 отменили из-за коронавируса «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем» Игроки «Филадельфии»НХЛ. Проворов принес «Филадельфии» победу над «Сиэтлом», Тарасенко набрал 1+2 очков
  • 08:57
    • Тардиф раскрыл некоторые подробности проведения нового МЧМ-2022
  • 12:16
    • Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ
  • 08:46
    • Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус
  • 01:15
    • Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
  • 00:27
    • «Челси» упустил победу над «Брайтоном»
  • 21:35
    • Источник: Сборной России засчитали техническое поражение в игре со Словакией на МЧМ-2022
  • 22:35
    • Россия может вылететь с МЧМ-2022, если не наберет очки в матче с США
    Все новости спорта

    Станет ли потеря Рубио критичной для «Кливленда»?

    «Вашингтон» — «Кливленд». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рики Рубио
    В пятницу, 31 декабря, «Вашингтон» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 17 поражений.

    Обыграв «Юту» (109:103) и «Нью-Йорк» (124:117), в двух последних матчах «Уизардс» уступили «Филадельфии» (96:117) и «Майами» (112:119).

    В поединке против «Хит» Спенсер Динвидди оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Кайл Кузьма добавил 22 балла, Давис Бертанс — 19, а Дэниел Гэффорд – 16.

    Все прогнозы на НБА

    На карантине у «Вашингтона» находятся Брэдли Бил, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Энтони Гилл, Руи Хатимура, Монтрезл Харрелл, Аарон Холидей, Томас Брайант и Рауль Нето.

    «Кливленд»

    «Кливленд» идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции с 20 победами и 14 поражениями.

    В трех последних матчах «Кавальерс» обыграли «Торонто» (144:99), проиграв «Бостону» (101:111) и «Нью-Орлеану» (104:108).

  • Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • «Ливерпуль» на выезде уступил со счетом 0:1«Лестеру» в матче 20-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Во встрече с «Пеликанс» самым результативным стал Рики Рубио — 27 очков, 13 подборов и 9 передач. Кевин Лав добавил 24 балла, Эван Мобли — 22 балла и 7 подборов.

    По разным причинам за «Кливленд» не могут играть Джеди Осман, Ламар Стивенс, Джарретт Аллен, Дилан Уиндлер, Рубио, Дариус Гарлэнд, Эд Дэвис и Коллин Секстон.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.81, победа «Кливленда» — 2.31.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Кавальерс» — одна из самых стойких команд уходящего месяца, которая в период пандемии сумела взлететь вверх в турнирной таблице.

    Однако рассчитывать на успех в игре с «Уизардс» будет сложно. Мало того, что многие лидеры «Кливленда» все еще отбывают карантин, в том числе Гарлэнд, так еще и Рубио получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще один вариант — «тотал меньше 213,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арука — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сток Сити — Дерби Каунтри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Борнмут — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Станет ли потеря Рубио критичной для «Кливленда»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры