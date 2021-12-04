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    Продолжатся ли страдания «Филадельфии»?

    «Атланта» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Филадельфия»
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    Джоэл Эмбиид
    В субботу, 4 декабря, «Атланта» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и десять поражений.

    В девяти последних матчах подопечные Нэйта Макмиллана одержали восемь побед, проиграв только «Нью-Йорку» (90:99).

    Накануне «Хоукс» расправились с «Индианой» (114:111). Трей Янг отметился 33 баллами, 10 передачами и 8 подборами. Кевин Хьюртер добавил 19 очков, а Джон Коллинс — 14.

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    После травм у «Атланты» восстанавливаются Кэм Реддиш, Богдан Богданович, Деандре Хантер и Оньека Оконгву.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и 11 поражениями.

    Команда Дока Риверса в четырех последних матчах выиграла только у «Орландо» (101:96), а накануне минимально уступила «Бостону» (87:88).

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    • Самым результативным стал Сет Карри, набравший 17 очков. Шейк Милтон отметился 16 баллами, а Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 13 очков и 18 подборов.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значится только Грант Риллер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.85, победа «Филадельфии» — 2.00.

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    В последнее время «Сиксерс» испытывают серьезные трудности, и даже возвращение в строй таких ребят, как Эмбиид, Тобиас Харрис и Матисс Тибулл не воодушевило команду.

    «Филадельфия» проиграла в Миннесоте в овертайме, с трудом одолела «Орландо», после чего уступила «Бостону».

    В то же время результаты «Хоукс» более стабильны и в этой игре у них будет преимущество домашней площадки. Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой -1,5» за 1.92.

    Также возьмем «тотал Джоэла Эмбиида меньше 22,5» за 1.87. Камерунский центровой хоть и вернулся на паркет, но еще далек от оптимальной формы.

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    «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Продолжатся ли страдания «Филадельфии»?
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