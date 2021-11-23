Во вторник, 23 ноября, «Нью-Орлеан» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету три победы в 18 матчах.

Примечательно, что в пяти предыдущих встречах «Пеликанс» дома обыграли «Мемфис» (112:101) и «Клипперс» (94:81), проиграв в гостях «Вашингтону» (100:105), «Майами» (98:113) и «Индиане» (94:111).

В игре с «Пэйсерс» самым результативным стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. 14 баллов со скамейки добавил Наджи Маршалл.

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После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Зайон Уильямсон, Долтон Хоммс и Девонте Грэм.

«Миннесота»

«Миннесота» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и девятью поражениями.

«Волки» могут похвастаться тремя домашними победами подряд, в которых обыграли «Сакраменто» (107:97), «Сан-Антонио» (115:90) и «Мемфис» (138:95).

В поединке против «Гриззлиз» Д'Анджело Расселл отметился 28 баллами, Энтони Эдвардс — 23, а Карл-Энтони Таунс к 21 баллу добавил 5 подборов.

Среди травмированных у «Миннесоты» значатся Джош Окоги и Наз Рид.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.71, победа «Нью-Орлеана» — 2.15.

Несмотря на то, что «Пеликанс» дома играют гораздо лучше, чем на выезде, им будет тяжело сдержать «Тимбервулвз».

Подопечные Криса Финча выдали хорошую серию из трех игр, в которых забрасывали более 50 процентов бросков с игры и не позволяли соперникам набирать больше 97 баллов. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой -2,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Нью-Орлеана" меньше 106,5» за 1.81.