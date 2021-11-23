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    Все новости спорта

    Одержит ли «Миннесота» четвертую победу подряд?

    «Нью-Орлеан» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Миннесота»
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    Карл-Энтони Таунс
    Во вторник, 23 ноября, «Нью-Орлеан» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету три победы в 18 матчах.

    Примечательно, что в пяти предыдущих встречах «Пеликанс» дома обыграли «Мемфис» (112:101) и «Клипперс» (94:81), проиграв в гостях «Вашингтону» (100:105), «Майами» (98:113) и «Индиане» (94:111).

    В игре с «Пэйсерс» самым результативным стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. 14 баллов со скамейки добавил Наджи Маршалл.

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    После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Зайон Уильямсон, Долтон Хоммс и Девонте Грэм.

    «Миннесота»

    «Миннесота» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и девятью поражениями.

    «Волки» могут похвастаться тремя домашними победами подряд, в которых обыграли «Сакраменто» (107:97), «Сан-Антонио» (115:90) и «Мемфис» (138:95).

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    • В поединке против «Гриззлиз» Д'Анджело Расселл отметился 28 баллами, Энтони Эдвардс — 23, а Карл-Энтони Таунс к 21 баллу добавил 5 подборов.

    Среди травмированных у «Миннесоты» значатся Джош Окоги и Наз Рид.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.71, победа «Нью-Орлеана» — 2.15.

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    Несмотря на то, что «Пеликанс» дома играют гораздо лучше, чем на выезде, им будет тяжело сдержать «Тимбервулвз».

    Подопечные Криса Финча выдали хорошую серию из трех игр, в которых забрасывали более 50 процентов бросков с игры и не позволяли соперникам набирать больше 97 баллов. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой -2,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Нью-Орлеана" меньше 106,5» за 1.81.

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    «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Одержит ли «Миннесота» четвертую победу подряд?
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