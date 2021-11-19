ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана Босния и Герцеговина — УкраинаЗадача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки» «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря дублю Хэтэуэйа
  • 12:03
    • «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем
  • 11:51
    • Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса
  • 10:12
    • Источник: Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату
  • 07:01
    • Карацев может заменить Хуркача на Итоговом турнире АТР
  • 06:46
    • Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA
    Все новости спорта

    Переиграет ли Джордж в личном противостоянии Моранта?

    «Мемфис» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пол Джордж
    В пятницу, 19 ноября, «Мемфис» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету семь побед и семь поражений.

    Накануне подопечные Тейлора Дженкинса прервали серию из трех поражений подряд, разгромив у себя дома скромный «Хьюстон» (136:102).

    Самым результативным у «Гриззлиз» стал Джа Морант, набравший 22 очка. Джарен Джексон добавил 18 баллов, а Диллон Брукс — 16.

    Все прогнозы на НБА

    Серьезных кадровых проблем в настоящее время у «Мемфиса» нет.

    «Клипперс»

    «Клипперс» идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и пятью поражениями.

    В девяти последних матчах команда Тайрона Лю одержала восемь побед, а ее последней жертвой стал «Сан-Антонио» (106:92).

  • Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана
  • С Пеле, Месси и Роналду все понятно. А кто еще в первой десятке бомбардиров?
  • Сегодня

    • Пол Джордж записал на свой счет 34 очка и 9 подборов. Реджи Джексон отметился 21 баллом, а Брэндон Бостон со скамейки набрал 13.

    Среди травмированных у «Клипперс» значатся Кавай Леонард, Джейсон Престон, Маркус Моррис, Кеон Джонсон, Николя Батюм, Джастис Уинслоу и Теренс Мэнн.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.88, победа «Мемфиса» — 1.95.

    Калифорнийцы играют на фоне внушительных кадровых проблем, но это не мешает им регулярно побеждать, продвигаясь вверх по турнирной таблице.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Тайрон Лю проделал отличную работу в обороне, что позволило «Клипперс» удерживать результативность соперников с игры в среднем на уровне 42,6 процента.

    Да, «Гриззлиз» неплохо смотрелись на фоне «Хьюстона», но было бы странно видеть что-то иное, когда ты играешь против слабейшей команды НБА.

    Пол Джордж против Джа Моранта — интригующее противостояние, хотя игрок «Клипперс» в последнее время кажется более последовательным в атаке. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал больше 220,5» за 1.90. «Клипперс» хоть и сильны в обороне, но в большей степени это касается домашних матчей, а в гостях придется полагаться и на атаку, чтобы конкурировать с «Мемфисом».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майами — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мемфис» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Переиграет ли Джордж в личном противостоянии Моранта?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры