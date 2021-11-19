В пятницу, 19 ноября, «Мемфис» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету семь побед и семь поражений.

Накануне подопечные Тейлора Дженкинса прервали серию из трех поражений подряд, разгромив у себя дома скромный «Хьюстон» (136:102).

Самым результативным у «Гриззлиз» стал Джа Морант, набравший 22 очка. Джарен Джексон добавил 18 баллов, а Диллон Брукс — 16.

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Серьезных кадровых проблем в настоящее время у «Мемфиса» нет.

«Клипперс»

«Клипперс» идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и пятью поражениями.

В девяти последних матчах команда Тайрона Лю одержала восемь побед, а ее последней жертвой стал «Сан-Антонио» (106:92).

Пол Джордж записал на свой счет 34 очка и 9 подборов. Реджи Джексон отметился 21 баллом, а Брэндон Бостон со скамейки набрал 13.

Среди травмированных у «Клипперс» значатся Кавай Леонард, Джейсон Престон, Маркус Моррис, Кеон Джонсон, Николя Батюм, Джастис Уинслоу и Теренс Мэнн.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.88, победа «Мемфиса» — 1.95.

Калифорнийцы играют на фоне внушительных кадровых проблем, но это не мешает им регулярно побеждать, продвигаясь вверх по турнирной таблице.

Тайрон Лю проделал отличную работу в обороне, что позволило «Клипперс» удерживать результативность соперников с игры в среднем на уровне 42,6 процента.

Да, «Гриззлиз» неплохо смотрелись на фоне «Хьюстона», но было бы странно видеть что-то иное, когда ты играешь против слабейшей команды НБА.

Пол Джордж против Джа Моранта — интригующее противостояние, хотя игрок «Клипперс» в последнее время кажется более последовательным в атаке. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также возьмем «тотал больше 220,5» за 1.90. «Клипперс» хоть и сильны в обороне, но в большей степени это касается домашних матчей, а в гостях придется полагаться и на атаку, чтобы конкурировать с «Мемфисом».